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46 минут назад

Гибрид «Волги» и Mercedes-Benz оценили в 7 миллионов рублей

Motor.ruMotor.ruиещё 1

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу эксклюзивный рестомод ГАЗ-21 «Волга» 1959 года, построенный на базе Mercedes-Benz CLS 55 AMG в кузове 219. От отечественного седана модифицированному автомобилю достался лишь узнаваемый внешний вид. При этом салон и технические узлы принадлежат «заряженной» немецкой модели. Владелец машины, который называет ее «''Волгой'' сына маминой подруги», оценил уникальный рестомод в 6 900 000 рублей.

Гибрид «Волги» и Mercedes-Benz оценили в 7 миллионов рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

За исключением колесных дисков, внешний вид автомобиля практически полностью копирует оригинальный ГАЗ-21. Рестомод получил аналогичные советской «Волге» передние фары и задние фонари, а также бампера, капот и крышку багажника. При этом салон машине достался от Mercedes-Benz CLS 55 AMG первого поколения. Под капотом заднеприводной модели находится «мерседесовский» V8, отдачу которого довели до 600 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает автоматическая трансмиссия.

По словам продавца, эксклюзивный автомобиль разработали немецкие тюнеры из ателье GAD Motors. Несмотря на многочисленные модификации, на рестомод есть все необходимые документы, позволяющие эксплуатировать машину на российских дорогах.

Расстаться с уникальной «Волгой» с пробегом 125 000 километров владелец готов за 6 900 000 рублей

В конце февраля в Германии выставили на продажу рестомод Jaguar E-Type, который оборудовали 800-сильным гоночным мотором. Модифицированный классический спорткар оценили в 250 000 евро.

Расстаться с уникальной «Волгой» с пробегом 125 000 километров владелец готов за 6 900 000 рублей

Автоновости,Jaguar E-Type,Jaguar,Mercedes-Benz,
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