АвтоВАЗ ищет альтернативу импортным комплектующим для Lada

АвтоВАЗ выступил с заявлением относительно решения Renault, который владеет 67,6 процента акций российского автогиганта, заморозить производственную деятельность в России. Из письма следует, что руководство «следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами». Параллельно ведется работа по замене «некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями».

«АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих — они станут доступны в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении российского автопроизводителя.

В компании также заверяют, что за последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест для всех 40,8 сотрудников сотрудников. В числе таких мер — перенос летнего корпоративного отпуска 2022 года на 4-24 апреля, и за эти три недели компания планирует восстановить цепочки поставок. В АвтоВАЗе подчеркивают, что автопроизводитель «стремится выполнять обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнерами в России и на экспортных рынках».