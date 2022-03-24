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2 часа назад

АвтоВАЗ ищет альтернативу импортным комплектующим для Lada

Motor.ruMotor.ru

АвтоВАЗ выступил с заявлением относительно решения Renault, который владеет 67,6 процента акций российского автогиганта, заморозить производственную деятельность в России. Из письма следует, что руководство «следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами». Параллельно ведется работа по замене «некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями».

АвтоВАЗ ищет альтернативу импортным комплектующим для Lada
Фото: Motor.ruMotor.ru

«АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих — они станут доступны в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении российского автопроизводителя.

В компании также заверяют, что за последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест для всех 40,8 сотрудников сотрудников. В числе таких мер — перенос летнего корпоративного отпуска 2022 года на 4-24 апреля, и за эти три недели компания планирует восстановить цепочки поставок. В АвтоВАЗе подчеркивают, что автопроизводитель «стремится выполнять обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнерами в России и на экспортных рынках».

Что же касается Renault, то французская сторона намерена «оценить доступные варианты» своего участия в АвтоВАЗе и при этом соблюсти международные санкции против России. Так что вопрос ведения бизнеса Renaut в нашей стране пока остается открытым. Московский завод марки не работает с 24 марта, а на мощностях тольяттинского завода АвтоВАЗа временно не производятся модели Renault Logan и Sandero.

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