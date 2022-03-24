Из LEGO собрали работающую Audi RS

Конструкторы серии Lego Technic пользуются огромной популярностью у автолюбителей. Однако в линейке датской компании присутствуют далеко не все существующие автомобили. При этом энтузиасты со всего мира все чаще создают из знаменитого конструктора необычные и порой эксклюзивные игрушки. Так же поступили и британцы из онлайн-сообщества Block Zone, которые построили из набора Lego гибрид Audi RS4 и RS6. В результате кропотливой работы у специалистов получился крайне необычный универсал.

Фото: Motor Motor

Своё уникальное творение энтузиасты назвали Audi German Wagon. 47-сантиметровый игрушечный автомобиль чёрного цвета состоит из 2895 деталей набора Lego Technic. В дизайне машинки конструкторы объединили стилистику универсалов Audi RS4 и RS6. От младшей версии модели досталась передняя часть, в то время как более крупные детали по бортам автомобиля напоминают внешний вид RS6.

Специалистам удалось построить игрушечный гибрид, который оборудовали функциональным рулевым управлением, открывающимися дверьми, багажником и капотом под которым находится миниатюрный восьмицилиндровый мотор.

Кроме того, энтузиасты изготовили детализированный интерьер, который выполнили в зелёной гамме. На создание эксклюзивного проекта команда потратила около двух лет. Теперь каждый желающий может приобрести гибридный Audi RS за 160 фунтов стерлингов (примерно 22 000 рублей по текущему курсу).