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1 час назад

Из Lego собрали гибрид двух Audi RS: получилось неплохо

Motor.ruMotor.ru

Конструкторы серии Lego Technic пользуются огромной популярностью у автолюбителей. Однако в линейке датской компании присутствуют далеко не все существующие автомобили. При этом энтузиасты со всего мира все чаще создают из знаменитого конструктора необычные и порой эксклюзивные игрушки. Так же поступили и британцы из онлайн-сообщества Block Zone, которые построили из набора Lego гибрид Audi RS4 и RS6. В результате кропотливой работы у специалистов получился крайне необычный универсал.

Из LEGO собрали работающую Audi RS
Фото: MotorMotor

Своё уникальное творение энтузиасты назвали Audi German Wagon. 47-сантиметровый игрушечный автомобиль чёрного цвета состоит из 2895 деталей набора Lego Technic. В дизайне машинки конструкторы объединили стилистику универсалов Audi RS4 и RS6. От младшей версии модели досталась передняя часть, в то время как более крупные детали по бортам автомобиля напоминают внешний вид RS6.

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Специалистам удалось построить игрушечный гибрид, который оборудовали функциональным рулевым управлением, открывающимися дверьми, багажником и капотом под которым находится миниатюрный восьмицилиндровый мотор.

Кроме того, энтузиасты изготовили детализированный интерьер, который выполнили в зелёной гамме. На создание эксклюзивного проекта команда потратила около двух лет. Теперь каждый желающий может приобрести гибридный Audi RS за 160 фунтов стерлингов (примерно 22 000 рублей по текущему курсу).

В конце февраля ещё один энтузиаст построил из конструктора Lego винтажные скутер Vespa 125. Популярную в 60-е годы прошлого века модель также изготовили из линейки Technic.

Крутые автомобили из Lego: от маленьких до очень больших

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