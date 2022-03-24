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38 минут назад

В России отменяются штрафы за нарушения с тахографами при перевозке пассажиров

Mir24.TVMir24.TV

МВД России приостанавливает привлечение к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозке пассажиров в городах, передает РИА «Новости».

В РФ отменяются штрафы за нарушения с тахографами при перевозке пассажиров
Фото: МТРК «МИР» / Елизавета ШагаловаМТРК «МИР» / Елизавета Шагалова

О приостановке практики наложения штрафов за нарушения, относящиеся к использованию устройств для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров в городских условиях, сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.

В сообщении пресс-центра МВД РФ также говорится, что полицейские окажут максимальное содействие компаниям, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и комплектующие изделия.

Автоновости,Александр Горовой,МВД России,
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