В РФ отменяются штрафы за нарушения с тахографами при перевозке пассажиров

МВД России приостанавливает привлечение к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозке пассажиров в городах, передает РИА «Новости».
О приостановке практики наложения штрафов за нарушения, относящиеся к использованию устройств для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров в городских условиях, сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.
В сообщении пресс-центра МВД РФ также говорится, что полицейские окажут максимальное содействие компаниям, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и комплектующие изделия.