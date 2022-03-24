В РФ отменяются штрафы за нарушения с тахографами при перевозке пассажиров

МВД России приостанавливает привлечение к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозке пассажиров в городах, передает РИА «Новости».

Фото: МТРК «МИР» / Елизавета Шагалова МТРК «МИР» / Елизавета Шагалова

О приостановке практики наложения штрафов за нарушения, относящиеся к использованию устройств для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей при перевозке пассажиров в городских условиях, сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.