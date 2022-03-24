«АвтоВАЗ» создаст единое автосборочное производство

«В дальнейшем предполагается, что будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства… Вот сейчас у нас работает три автосборочных производства, будет единое. Дает большую возможность по маневру трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими», — подчеркнул Азаров.