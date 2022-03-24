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15 минут назад

«АвтоВАЗ» создаст единое автосборочное производство

Лера Букина

«АвтоВАЗ» готовится к созданию единого автосборочного производства в Тольятти вместо нынешних трех. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире «Россия 24», передает агентство «Прайм».

«АвтоВАЗ» создаст единое автосборочное производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что это даст большую возможность по маневру трудовыми ресурсами.

«В дальнейшем предполагается, что будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства… Вот сейчас у нас работает три автосборочных производства, будет единое. Дает большую возможность по маневру трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими», — подчеркнул Азаров.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готовит специальные версии автомобилей Lada, в которых будет меньше импортных комплектующих. Они должны постепенно поступить в продажу в ближайшие месяцы, указали в компании.

Согласно обновленному прайс-листу, «Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Lada второй раз за месяц. Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Lada составило в среднем 8%.

Автоновости,Lada,Дмитрий Азаров,Автоваз,
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