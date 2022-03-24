В Geely опровергли сообщения о приостановке работы в Белоруссии

Financial Times сообщила, что Geely решила приостановить работу своего завода в Беларуси с целью оценить репутационные риски на фоне западных санкций. Однако в самой китайской компании эту информацию "РГ" опровергли.
"Официальных заявлений от Geely Holding не было, а слухи мы не комментируем", - отметили в пресс-службе марки.
Там также добавили, что завод остановлен по причине логистических сложностей, производство возобновят по мере решения проблем.
"БелДжи" был открыт в ноябре 2017 года, здесь осуществляется крупноузловая сборка автомобилей марки Geely. Мощности предприятия позволяют выпускать до 60 000 автомобилей ежегодно. Основными рынками сбыта продукции являются Беларусь и Россия.
Ранее сообщалось, что завод приостановил работу до 1 апреля.