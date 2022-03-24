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14 минут назад

В Geely информацию западных СМИ о приостановке работы в Белоруссии назвали слухами

Российская ГазетаРоссийская Газета

Financial Times сообщила, что Geely решила приостановить работу своего завода в Беларуси с целью оценить репутационные риски на фоне западных санкций. Однако в самой китайской компании эту информацию "РГ" опровергли.

В Geely опровергли сообщения о приостановке работы в Белоруссии
Фото: GeelyGeely

"Официальных заявлений от Geely Holding не было, а слухи мы не комментируем", - отметили в пресс-службе марки.

Там также добавили, что завод остановлен по причине логистических сложностей, производство возобновят по мере решения проблем.

"БелДжи" был открыт в ноябре 2017 года, здесь осуществляется крупноузловая сборка автомобилей марки Geely. Мощности предприятия позволяют выпускать до 60 000 автомобилей ежегодно. Основными рынками сбыта продукции являются Беларусь и Россия.

Ранее сообщалось, что завод приостановил работу до 1 апреля.

Автоновости,Geely,
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