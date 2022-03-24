Импортозамещение на «АвтоВАЗе»: завод начнет выпускать спецверсии Lada

«АвтоВАЗ» в ближайшее время выпустит на рынок специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут меньше зависеть от импортных комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного завода в ответ на заявление концерна Renault Group о приостановке работы в России. Французскому автопроизводителю принадлежит более 2/3 акций «АвтоВАЗа».

Сейчас российский завод активно работает над заменой критически важных импортных компонентов альтернативами. «Импортозамещённые» версии некоторых автомобилей Lada станут доступны клиентам в ближайшие месяцы, добавили в пресс-службе предприятия.

Как отметили представители «АвтоВАЗа», компания делает всё, чтобы сохранить рабочие места всех 40 800 сотрудников. Например, завод перенесёт летний корпоративный отпуск на период с 4 по 24 апреля. За это время автопроизводитель рассчитывает восстановить цепочки поставок.

«Группа "АвтоВАЗ" стремится выполнять свои обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнёрами на всей территории Российской Федерации и на экспортных рынках», — отметили в компании.

Завод Renault Group в Москве приостановил работу с 23 марта. Совет директоров автогиганта решил присоединиться к международным санкциям из-за ситуации на Украине. Три недели до этого столичное предприятие не работало из-за отсутствия комплектующих.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поставил производство машин Lada и Renault на паузу на обоих заводах — в Тольятти и Ижевске. Простой продлится с 23 марта до конца рабочей недели. С 28 марта руководство концерна планирует запустить одну из линий сборки.

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России и возможные санкции Запада могут привести к увеличению потребления российских товаров. В том числе из-за напряженной геополитической ситуации может произойти взлет спроса на автомобили Lada, сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, передает РБК.

«Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая подвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — предсказал он. Мор добавил, что компания прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций.

Ранее «АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta. Например, у нее появилась новая светодиодная передняя оптика. Базовая стоимость новой версии не будет превышать один миллион рублей. Старт продаж запланирован на первое полугодие этого года.

В январе продажи новых автомобилей Lada в ЕС увеличились в годовом выражении в 2,5 раза.

Некоторые иностранные автомобильные производители уже подтвердили Минпромторгу намерения возобновить работу заводов в России. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок, - сказал он. - Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно".

По словам Мантурова, он рассчитывает, что в конце марта - начале апреля удастся "прийти к общему знаменателю" с компаниями и тогда уже формировать планы на дальнейшее развития того или иного предприятия.

"Это касается не только автопрома, а всех промышленных предприятий, где иностранные владельцы находятся в раздумьях либо уже приняли для себя какие-то решения, но еще пока не озвучили, чтобы не допустить длительного простоя и логистической перестройки на другие компоненты, на другие, возможно, бренды", - добавил министр.

Так, 21 марта московский автозавод Renault возобновил работу 21 марта.

Кроме того, отметил Мантуров, многие иностранные предприятия торговли, временно остановившие деятельность на территории РФ, не предоставили заявления о полном уходе с российского рынка.

"На сегодняшний день такие решения предприятий торговли нам пока неизвестны. Есть экономоператоры, которые на сегодняшний день приостановили деятельность по разным причинам", - сказал он.

Основными причинами приостановки работы, по словам Мантурова, являются логистические проблемы. При этом компании продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам.

Меры поддержки автопрома

Министерство промышленности и торговли разрабатывает комплексные меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций, сообщил Мантуров.

"Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки", - сказал Мантуров.

Компании пытаются опередить курс валют и устанавливают стоимость машин выше их реальной цены

«Идет банальная спекуляция, и автомобиль может стоить в два или два с половиной раза дороже, чем раньше», — Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автосоюза.

В России цены на новые автомобили завышаются дилерами в 2-2,5 раза. Как стало известно «Max-Cars», такое заявление было сделано Яном Хайцеэром из НАС. По его словам, дилеры стараются предвидеть курс рубля к доллару и на опережение меняют ценники. Но в итоге получается спекуляция, когда машины стоят дороже, чем в реальности должны.

Автомобильные компании, по убеждению эксперта, искусственно создают ажиотажный спрос и зарабатывают на этом. По мнению дилеров, вскоре в России возможен дефицит новых машин. Поэтому автосалоны стремятся максимально много заработать с каждого проданного экземпляра.

Но Хайцеэр уверен, что российский авторынок будет наполнен новыми машинами. Даже в случае остановки поставок европейских марок, потребности россиян могут закрыть производители из Китая и Южной Кореи.

Что касается покупки машины сейчас, то эксперт подчеркивает, что это можно делать только за существующие деньги. Брать кредиты в текущих условиях на машину не стоит. Лучше отремонтировать текущий автомобиль и продолжить ездить на нем.

Долгое время китайские машины считались не очень качественной подделкой под «классические» бренды. «Китайцев» покупали как дешёвый и одноразовый товар. Но в последние годы ситуация изменилась, и всё чаще китайские автопроизводители предлагают действительно интересные и, главное, качественные машины. А после введения санкций и ухода с российского авторынка западных производителей для компаний из КНР может наступить звёздный час. «Секрет фирмы» решил найти ответ на вопрос: действительно ли китайские производители сумели настолько улучшить качество своих автомобилей?

Автору этого материала довелось ещё в нулевых поработать на СТО и понаблюдать, как слесаря матерились, если к ним привозили «китайца». «Это же не металл, это пластик сплошной», — говорили они. Но кряхтя залезали под днище и начинали орудовать ключами и отвёртками. Осторожно — чтобы не отвалился бампер.

Но, как объяснили автоэксперты, времена изменились. И китайские машины стали гораздо качественнее, чем во время своего появления на рынке.

Немного статистики

По данным аналитического агентства «Автостат», которые есть в распоряжении редакции «Секрета фирмы», в последние годы продажи китайских машин стабильно растут. Увеличение продаж, причём как в процентном, так и в фактическом выражении, фиксировали и до февраля 2022 года.

В 2018 году в России продали 28 589 новых китайских машин, это 1,7% от всех проданных иномарок. В 2019 году продали уже 32 607 «китайцев», что составило 2% от всего импорта. В 2020 году — 52 971 китайскую иномарку, или 3,6%, в 2021-м — 114 261 «китаец», или 7,5%. За 2 первых месяца в России продали 17 545 китайских машин, что составило 9,5% от всего объёма новых иномарок. Как видно, КНР всё сильнее захватывает российский рынок.

За первые 2 месяца 2022 года количество проданных новых китайских машин в России выросло на 72% по сравнению с январём — февралём 2021 года. В 2022 году за этот период продали 17 545 штук, а в 2021 году — 10 203.

Лидером по росту популярности среди россиян за этот период стала марка EXEED — за 2 месяца 2022 года продали 1072 машины, а за 2 месяца 2021 года только 215. Рост составил 399%. Для остальных китайских марок показатели за первые 2 месяца 2021 и 2022 года следующие:

Haval: рост на 95%, с 3107 машин до 6053 машин;

Geely: рост на 77%, с 2028 машин до 3592 машин;

Chery: рост на 56%, с 3685 машин до 5753 машин.

И только у Changan продажи упали на 12%. Эта марка в январе — феврале 2021 года продала 556 машин, а в 2022-м — 487.

Портал «Дром» сообщил «Секрету», что продажи новых китайских машин в 2021 году выросли на 105% по сравнению с 2020 годом. А доля рынка — почти что вдвое. Там подтвердили, что китайский бренд Haval стал самым популярным среди китайских брендов и вошёл в топ-10 по продажам среди других автобрендов в России.

Дефицит поставок

Приведённые цифры говорят, что китайские автопроизводители вели активную экспансию и до февраля 2022 года. Но после начала специальной военной операции для китайского автопрома может наступить звёздный час, ведь многие европейские марки заявили о своём уходе с российского рынка. Речь идёт о популярных среди россиян BMW, Wolkswagen, Skoda и других. Производство в России прекратили компании Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda и Stellantis (Peugeot, Citroen и Opel). О временной приостановке заявили и Nissan с Renault.

При этом на «классические» для российского рынка бренды давят не только санкции. Ещё в начале марта BMW заявил, что приостанавливает производство машин в Германии из-за проблем с поставками некоторых комплектующих с Украины.

В агентстве «Автостат» сообщили «Секрету», что многие «классические» производители с 2020 года испытывали дефицит с поставками полупроводников и чипов. Но у производителей из КНР такой проблемы не было, что поспособствовало росту продаж.

«Автопроизводители были вынуждены корректировать свои производственные программы, вследствие чего к дилерам поступало меньше автомобилей, чем они могли бы реально продать. У китайских компаний таких проблем практически не было, так как некоторые из крупных производителей полупроводников расположены в КНР. Поэтому перед покупателями стоял выбор: ждать автомобиль несколько месяцев или пойти к "китайцам" и сразу купить его», — рассказали в пресс-службе агентства.

Естественно, многие автолюбители выбрали второй вариант.

Кроме этого, раньше у китайских автозаводов не было полноценного производства в России. Но сейчас открылся завод Haval в Тульской области, а у Geely имеется предприятие в Белоруссии.

Можно ли доверять китайскому автопрому?

Опрошенные «Секретом фирмы» автомобильные эксперты говорят о том, что китайский автопром за прошедшие годы стал значительно качественнее. Теперь китайские машины — это уже не дешёвые копии западных или японских производителей.

«За последние годы ведущие китайские производители предложили такое количество современных интересных моделей и по дизайну, и по комплектации, что и без санкций они продавались весьма неплохо. В 2021 году доля ведущих китайских марок выросла в 2,5 раза. При этом ещё в прошлом и позапрошлом годах выбор был большим. Но люди выбирали китайские машины. И сейчас у них может наступить звёздный час», — заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, вскоре китайские производители постараются занять место на российском рынке, которое освободили другие производители. И китайцы предложат максимальное количество новых моделей для россиян.

«У китайских производителей сейчас развитая дилерская сеть и, главное, есть уверенность в поставках запчастей. В отличие от европейских производителей», — отметил Моржаретто.

С ним согласен и технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

«С нулевых годов качество, безусловно, улучшилось. В первую очередь прибавила в качестве кузовная часть, качество лакокрасочного покрытия, довольно достойный уровень стал по отделочным материалам в салоне и по общему качеству сборки. Стоит отметить, что довольно резкий скачок совершили в технологиях, внедряемых в современные автомобили. Об этом даже говорит массовое появление китайских электрокаров и гибридов достойного качества», — заявил он.

Также он отметил китайские машины премиум-сегмента, которые уже не вызывают каких-то глобальных нареканий, как это было буквально 10 лет назад.

Типичные «болячки»

Но, несмотря на отмечаемое всеми экспертами улучшение качества китайских машин, остались и проблемы. О них «Секрету» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

«Сейчас по надёжности всё стало гораздо лучше, но я считаю китайские машины не настолько надёжными, как европейские, японские или корейские», — заявил он.

Среди основных проблем китайских машин автоэксперт назвал роботизированные коробки передач и турбомоторы, требующие высококачественного топлива. Кроме того, некоторые машины быстрее ржавеют. По словам эксперта, «некоторые машины просто слишком быстро старятся, проехал 50 000 километров, а ощущение, что проехал все 100 000».

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов отметил проблемы с подбором нужных запчастей для «китайцев». В результате для многих автовладельцев покупка запчастей на китайский автомобиль идёт на свой страх и риск.

«Обслуживание и ремонт китайского автомобиля сводятся к одному — это подбор нужных запчастей. Нет каких-то нормальных каталогов, нет точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке. Поскольку на сборочный конвейер могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой и это нигде не указывается и не оговаривается», — рассказал он.

Не стоит ждать подарков

Автоэксперт Максим Кадаков считает, что пока рано говорить о том, что западные бренды ушли из России — они только приостановили свою деятельность. И после того, как антироссийская истерия стихнет, производители постараются вернуться. Прежде всего те, у кого есть своё производство в России, так как это огромные инвестиции, цепочки поставок, склады и т. д.

«В нашем представлении можно включить тумблер, и повалят китайские машины или запчасти. Это не совсем так, поскольку автопром — это весьма неповоротливая история. По щелчку ничего не происходит, нужны рыночные сертификаты, нужны расчёты, нужна, например, русификация мультимедиа. Это всё требует времени», — рассказал Кадаков.

Кроме этого, он добавил, что в условиях высокого спроса и ограниченного предложения «никто никаких подарков делать не будет». Пустующие ниши на рынке всегда заполняются по более высоким ценам. И если средняя китайская машина в январе, допустим, могла стоить 2 млн рублей, то в марте в новых условиях она может стоить 2,5–3 млн рублей.

«Пока весь этот вакуум не заполнится — "китайцами" или фирмами, которые будут возобновлять производство, никаких бросовых цен, никаких подарков не будет. Поэтому нам не стоит обольщаться, никто нам в этом смысле не друг и не товарищ. Есть рынок, есть цена, хотите покупайте, не хотите — купит кто-то другой».

Стоит отметить, что в середине марта китайский производитель Haval поднял цены почти на 50%. Как сообщил «Коммерсант», цены на автомобили, собранные в Туле, выросли на 850 000–950 000 рублей. Причиной назвали проблемы с логистикой и дефицитом комплектующих.

Светлое будущее на российском авторынке

«Сейчас по электронной начинке мало какой китайский автомобиль уступает европейскому или японскому автопроизводителю, чего нельзя было сказать о китайском автопроме каких-то даже лет 5–7 назад. Это серьёзный рост для производства за такой короткий срок, но всё же китайским коллегам есть куда стремиться и по качеству, и по стандартизации технических параметров автомобиля для упрощения его ремонта и подбора запасных частей», — считает представитель FIT SERVICE Алексей Рузанов.

В «Автостате» добавили, что на фоне объявленных санкций китайскому автопрому «повезло».

«Сейчас "китайцам", можно сказать, и вовсе повезло: на фоне объявленных санкций из-за Украины целый ряд европейских, японских и американских автопроизводителей объявил о приостановке поставок/производства машин в РФ. Как долго это продлится, сказать сложно, но даёт очень серьёзный шанс китайским компаниям ещё больше увеличить свою рыночную долю», — рассказали «Секрету» в агентстве.

Представитель портала «Дром» считает, что в сложившейся ситуации у китайских производителей может вообще не остаться конкурентов на российском рынке.

«В дальнейшем мы ожидаем не просто роста цен, гораздо вероятнее переформатирование модельного ряда представленных в России авто. Масс-сегмент может как полностью уйти к китайским брендам, так и разделить его с корейскими. Премиум, скорее всего, заберут полностью оставшиеся после введения санкций бренды», — рассказали в пресс-службе портала.

Российские страховые компании предупреждают о вероятном росте числа автоугонов в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников рынка. В частности, особому риску подвержены машины марок, которые приостановили деятельность в России: ожидается, что их будут чаще похищать для перепродажи деталей. Усугубляет ситуацию прогнозируемое снижение уровня жизни россиян и рост безработицы из-за санкций и ситуации вокруг Украины.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) напоминают, что в подобных условиях обычно возрастает уровень криминала. Запчасти, с наличием которых наблюдались проблемы еще в прошлом году, без поставок могут закончиться в течение месяца, что повлечет за собой рост числа краж.

Наибольшую опасность угонщики будут представлять для владельцев автомобилей марок, ушедших с российского рынка – Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и других, приостановивших поставки в Россию. Однако сложности имеются и с запчастями для, к примеру, Hyundai Sonata и Kia K5, которые уже стали заметно дороже.

В маркетплейсе Autodoc считают, что оригинальные детали на рынке запчастей быстро начнут замещать реплики: к концу марта доля неоригинала может вырасти с 70 до 80 процентов. Поспособствует этому как остановка поставок, так и сезонный повышенный спрос, а также желание россиян пройти ТО до дальнейшего повышения цен.