Маск назвал сроки разработки серийного пикапа Tesla Cybertruck

Глава американской фирмы Tesla заявил, что автобренд собирается завершить разрабатывать конвейерную версию электропикапа до конца текущего года.

Фото: Tesla Tesla

Данную информацию Илон Маск предоставил в рамках открытия европейского современного автопредприятия «Гигафабрика 4» на территории Берлина. По заявлению американского производителя электромобилей, компания планирует завершение разработки Tesla Cybertruck уже до конца текущего года, чтобы в 2023 году произвести запуск серийного производства транспортных средств. Самую первую версию прототипа Cybertruck представили осенью 2019 г. Но до сих пор американцами так и не было налажено серийное производство данного автотранспорта. Согласно изначальным предположениям, модель должны были поставить на конвейер уже до конца прошлого года. В итоге запуск электрокара откладывался несколько раз. По последней информации, серийное производство современных пикапов начнут не раньше середины следующего года. Автобренд уже успел получить свыше 500 000 предзаказов на приобретение электрического транспортного средства.

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После премьеры Cybertruck, электрокар жёстко раскритиковали по причине чрезмерной «примитивности» дизайна. Поздней Илон Маск заявил, что внешность электрокара будет немного изменена перед тем, как авто запустят в серию. Однако дизайн не собираются пересматривать радикально. Скорее всего, Tesla Cybertruck представят в 3-х основных исполнениях. Речь идёт о версиях с одним, двумя либо тремя моторами. Младший вариант модели, получившей один силовой агрегат, будет способен осуществлять разгон до 100 км/час за 6,5 сек. «Старшей» трехмоторной версии Tri Motor для этого потребуется всего 2,9 сек. Запас хода транспортного средства составляет в районе 400 – 800 км. Это зависит от модификации авто. В ходе мероприятия, касающегося запуска немецкого автомобильного предприятия Tesla на территории Германии, Илон Маск заявил, что в текущем году автобренд должен сконцентрироваться на том, чтобы увеличить объёмы выпускаемых Model 3 и Model Y.Помимо этого, должны быть закончены конструкторские/проектные работы, связанные с пикапом Cybertruck и Roadster второй генерации. По прогнозам Маска, складывающаяся ситуация должна позволить Tesla осуществлять выпуск больших грузовых автомобилей Semi.