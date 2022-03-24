Daimler Truck объявил о приостановке бизнеса в России

Германский производитель грузовиков Daimler Truck на фоне событий на Украине объявил о приостановке бизнеса на территории России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Daimler Truck Мартина Даума.
Даум пояснил, что вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине компания "решила полностью приостановить свою деятельность в России до дальнейшего уведомления". При этом он выразил надежду на то, что военные действия на Украине прекратятся в ближайшее время. Вместе с тем подчеркивается, что Daimler Truck предполагает, что нынешняя ситуация на Украине не окажет значительного влияния на цепочки поставок компании.
28 февраля газета Handelsblatt сообщала, что Daimler Truck приостанавливает все сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы. В германской компании заметили, что больше не будут поставлять комплектующие и производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS. Как указывало издание, тем самым Daimler Truck отреагировала на критику ее сотрудничества с российской компанией, которая попала под санкции ЕС.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.