Audi приостановила выпуск восьми моделей из-за событий на Украине

Руководство компании Audi разослало информационное письмо своим европейским дилерам, в котором сообщило о временной приостановке производства восьми моделей. Из-за кризисной ситуации на Украине специалисты марки не могут получить комплектующие, необходимые для сборки транспортных средств. В компании ожидают, что консервация производственных линий продлится несколько недель.

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Дефицит комплектующих, производимых на территории Украины, затронул как автомобили марки с ДВС, так и гибридные модели и электрокары. В компании заявили о «существенно увеличенных сроках поставок» деталей для модельного ряда A4, A5,A6, а также A7 и TT в кузовах купе и кабриолет. Кроме того, остановка европейских производств коснется кроссоверов Q7 и Q8 и батарейных Q4 e-tron.

Специалисты ожидают, что постепенно компания сможет перезапустить производство этих моделей. Ожидается, что европейские конвейеры Audi запустят к середине апреля нынешнего года. При этом остальные автомобили марки доступны к заказу в ограниченном количестве.