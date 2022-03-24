Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Audi приостановила выпуск восьми моделей из-за событий на Украине

Motor.ruMotor.ru

Руководство компании Audi разослало информационное письмо своим европейским дилерам, в котором сообщило о временной приостановке производства восьми моделей. Из-за кризисной ситуации на Украине специалисты марки не могут получить комплектующие, необходимые для сборки транспортных средств. В компании ожидают, что консервация производственных линий продлится несколько недель.

Audi приостановила выпуск восьми моделей из-за событий на Украине
Фото: Motor.ruMotor.ru

Дефицит комплектующих, производимых на территории Украины, затронул как автомобили марки с ДВС, так и гибридные модели и электрокары. В компании заявили о «существенно увеличенных сроках поставок» деталей для модельного ряда A4, A5,A6, а также A7 и TT в кузовах купе и кабриолет. Кроме того, остановка европейских производств коснется кроссоверов Q7 и Q8 и батарейных Q4 e-tron.

Специалисты ожидают, что постепенно компания сможет перезапустить производство этих моделей. Ожидается, что европейские конвейеры Audi запустят к середине апреля нынешнего года. При этом остальные автомобили марки доступны к заказу в ограниченном количестве.

В начале недели из-за ситуации на Украине приостановили производство несколько европейских предприятий компании Ford. Испанские и немецкие заводы из-за перебоя поставок столкнулись с нехваткой комплектующих.

Автоновости,Audi,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители