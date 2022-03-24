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1 час назад

В России выросли спрос и цены на летнюю резину

runews24.rurunews24.ru

Спрос на летнюю резину вырос вдвое, при этом предложение сократилось на 10%, рассказала Мария Погребец, представитель портала об автомобилях «Дром» в беседе с корреспондентом «РИА-Новости». Уже сейчас цены на эту продукцию поднялись на 10-20%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 35%, комментирует ситуацию на рынке Мария Горобец.

В России выросли спрос и цены на летнюю резину
Фото: соцсетисоцсети

Эксперт считает, что цены будут расти даже если российская стабилизируется, и даже немного отыграет позиции. К сожалению, перебои с поставками, которые заметны уже сейчас будут играть ключевую отрицательную роль в формировании цен на летние шины.

Напомним, компании по производству шин Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Yokohama, Nokian Tyres в разной степени ограничили свое присутствие на российском рынке из-за событий на Украине.

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