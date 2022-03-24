В России выросли спрос и цены на летнюю резину

Спрос на летнюю резину вырос вдвое, при этом предложение сократилось на 10%, рассказала Мария Погребец, представитель портала об автомобилях «Дром» в беседе с корреспондентом «РИА-Новости». Уже сейчас цены на эту продукцию поднялись на 10-20%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 35%, комментирует ситуацию на рынке Мария Горобец.