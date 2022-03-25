Москвичи столкнулись с проблемой пополнения парковочного счета

Москвичи жаловались на работу приложения «Парковки России». Точнее, на сбои при попытках пополнить парковочный счет. В пресс-службе администратора московского парковочного пространства Business FM заявили, что все работает штатно. А в случае нарушений рекомендовали обращаться в техподдержку или пробовать альтернативные варианты. Примерно то же самое говорят и операторы горячей линии. Впрочем, выход, действительно есть. Его искал обозреватель Business FM Иван Медведев.

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Лично я всегда пополнял парковочный счет с помощью Apple Pay. Теперь эта функция не работает. Тогда я попробовал привязать карту непосредственно к приложению «Парковки России». Попытки привязать карты двух крупных российских банков накануне успехом не увенчались. Причем речь как о виртуальных картах, так и о тех, к которым выпущен пластик. Данные заполнялись, но после нажатия кнопки «оплатить» — не происходило ничего. Я обратился в службу поддержки:

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— Воспользуйтесь альтернативными способами пополнения парковочного счета через систему WebMoney, наличными через терминал Qiwi, через салоны Связной, через терминал Элипснет, со счета мобильного оператора.

— А что с приложением-то? Почему я карту не могу второй день привязать?

— За работу приложения отвечает техническая поддержка, воспользуйтесь формой обратной связи, обратитесь в техподдержку. На данный момент по нашим данным система работает корректно.

— Понятно, ладно, спасибо.

— Остались ли у вас еще вопросы?

— Да, остался вопрос. Как привязать банковскую карту?

— Мной предоставлена вся имеющаяся информация.

Другие коллеги пробовали пополнить счет с карты одноразовым платежом. У кого-то это получилось и с картой Visa, а у кого-то не получилось ни с Visa, ни MasterCard, ни с «Миром». Вот кейс обозревателя Business FM Натальи Воробьевой:

Наталья Воробьева обозреватель Business FM «Утром я попыталась пополнить счет на «Парковках России». Сначала у меня не привязывалась карта банка, и списался рубль. Потом карта все-таки привязалась через несколько часов. До сих пор деньги на «Парковки России» не дошли. Я написала жалобу, и мне ответили, что в ближайшее время по вашему обращению будет назначен ответственный. Деньги я пыталась положить где-то в 11:00, к 19:00 деньги так и не пришли».

У некоторых москвичей возникли также проблемы с пополнением счета транспондера для платных дорог. Компания-оператор признала наличие неких сбоев и пообещала быстро все исправить. Возвращаясь к советам оператора горячей линии «Парковок России» — функция оплаты со счета мобильного телефона для ряда тарифов российских сотовых операторов — недоступна. Мобильный счет там нельзя использовать в качестве кошелька. Столбик-терминал тоже не панацея. Раньше у водителя было 15 минут на поиски этого столбика. Теперь оставили 5 минут — попробуй за это время найти этот аппарат.