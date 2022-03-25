Россияне начали массово страховать автомобили от угона

Спрос на страхование автомобилей от угона в России за первые две недели марта подскочил почти вчетверо по сравнению со второй половиной февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.Ру».

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По словам аналитиков, массовое страхование может быть связано с ростом цен на запчасти, из-за чего повышается риск угона. «Спрос на страхование от угона среди российских автолюбителей вырос на 295 процентов», — говорится в сообщении. Исследование проводилось на базе поисковых запросов жителей России, таких как «купить страховку от угона» или «оформить миникаско».

Эксперты напомнили, что самостоятельного продукта, страхующего автомобиль от угона, не существует. Этот риск входит в состав каско. Чтобы сэкономить, водители выбирают миникаско — усеченный вариант договора.