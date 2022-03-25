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1 час назад

Характеристики сразу 5 российских электрокаров Evolute утекли в сеть

Ferra.ruFerra.ruиещё 1

Накануне в сети появилась информация о намерениях наладить производство отечественных электрокаров Evolute в Липецкой области. Сегодня же стало известно, какие технические характеристики будут в них заложены.

Утечка: стали известны характеристики сразу 5 российских электрокаров Evolute
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всего ожидается пять моделей электромобилей: седан I-Pro, минивэн I-Van, кроссовер I-Joy, внедорожник I-Jet и некий безымянный топовый кроссовер.

Седан оснастят двигателем мощностью 150 л.с, запасом хода до 420 км и разгоном от 0 до 100 км/ч за 9,9 с. У I-Van и I-Joy эти показатели составят 123 л.с, до 410 км (время разгона до 100 км/ч неизвестно) и 163 л.с, до 405 км, 8,9 с соответственно.

Внедорожник сможет проехать от одного заряда до 500 км с максимальной скоростью в 230 км/ч. При этом мощность его двигателя составит 693 л.с. Запас хода топового кроссовера составит 750 км.

Отметим, что всего в проект планируется инвестировать 13 млрд рублей. За время действия контракта будет произведено более 200 тыс автомобилей.

Автоновости,
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