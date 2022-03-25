Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
2 часа назад

Nissan оставит европейцев без традиционных двигателей внутреннего сгорания

Motor.ruMotor.ru

Компания Nissan скорректировала стратегию электрификации на европейском рынке: автопроизводитель ускорит отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания, оставив в линейке только гибриды и электромобили. Разработка агрегатов, соответствующих экологическому стандарту Евро-7, остановлена, и уже с 2023 года все новые модели Nissan, которые появятся в Европе, будут электрическими или гибридными.

Nissan оставит европейцев без традиционных ДВС
Фото: © Nissan© Nissan

Модели с ДВС будут постепенно выводить из гаммы — выпуск таких автомобилей продолжится до тех пор, пока они вписываются в действующие эконормы. Согласно скорректированному плану, в 2026 году на все электрифицированные модели будет приходиться 75 процентов продаж Nissan в Европе, а к 2030 году европейцев полностью лишат машин с бензиновыми или дизельными моторами без электрического довеска.

В настоящее время в портфеле Nissan есть пять электрифицированных моделей. Это гибридны Juke Hybrid и Qashqai e-Power, а также полностью электрические Ariya, Leaf и фургон Townstar. Некоторые их них в Европе пока не продаются, но должны появиться в ближайшее время.

Ранее появились слухи, что электрические Ниссаны могут добраться и до российского рынка. В частности, в России ждали кроссовер Ariya, патент на который автопроизводитель получил еще осенью 2020 года. Впрочем, официально о планах по поставкам Ariya в страну до сих пор не сообщалось.

Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители