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2 часа назад

АвтоВАЗ будет собирать только одну модель на следующей неделе

Motor.ruMotor.ru

В конце марта АвтоВАЗ возобновит производство одной модели – внедорожника Lada Niva Legend. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире канала «Россия 24». «Нивы» будут сходить с конвейера волжского завода четыре дня, а затем все сотрудники АвтоВАЗа отправятся в корпоративный отпуск, который перенесли с привычных июля-августа на апрель из-за продолжающихся проблем с наличием комплектующих.

АвтоВАЗ будет собирать только одну модель на следующей неделе
Фото: © Lada.ru© Lada.ru

Согласно плану, работники АвтоВАЗа должны были уйти в оплачиваемый отпуск с 25 июля по 14 августа, однако он был перенесен на 4-24 апреля. Апрельский простой позволит заводу накопить достаточное количество дефицитных деталей для более стабильной работы, объяснили в компании.

Сейчас производство автомобилей на АвтоВАЗе остановлено – как на тольяттинской, так и на ижевской площадках. Конвейеры встали в среду, 21-22 марта автогигант выпуска автомобили на линии B0 (Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero) и Vesta предыдущего и нового поколения.

Основная причина рваного графика – нехватка электронных компонентов для антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации от немецкой компании Bosch, которая приостановила поставки в Россию. АвтоВАЗ сообщал, что уже занялся поиском альтернативных поставщиков, а также готовит некие новые версии Lada с уменьшенной долей импортных деталей. Они могут появиться в ближайшие месяцы.

На этой неделе Renault Group, владеющая 67,6 процента АвтоВАЗа, приостановила производственную деятельность в России и отправила в простой московский завод Renault. Сейчас французы «оценивают доступные варианты» касательно АвтоВАЗа, при этом подчеркивается, что они «стараются соблюдать все международные санкции против Российcкой Федерации».

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