Оснащение новых автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» отложено до июня

Обязательное оснащение всех новых автомобилей в Российской Федерации системой экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС») перенесено на начало июня 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал официальный представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт, находится в ведении Минпромторга).

Фото: РАБОЧИЕ АВТОВАЗА/VK РАБОЧИЕ АВТОВАЗА/VK

В августе 2021 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на фоне кризиса микрочипов в автопроме приняла решение ввести мораторий на обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 января 2022 года. Российским автопроизводителям разрешили продавать автомобили, неукомплектованные аппаратурой экстренного оповещения, при условии, что в 2022 году они проведут за свой счет отзывные кампании по дооснащению указанными устройствами реализованных машин. При продаже такого транспорта дилеры в обязательном порядке заключают с покупателем допсоглашение, в котором прописываются обязательства по установке комплекса.

«Однако с 1 января 2022 г. вступило в силу Решение ЕЭК от 21.12.2021 № 183 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877» которое продлевает эту возможность до 30 июня 2022 г. включительно», — сообщили «Газете.Ru» в Росстандарте.

В ведомстве подчеркнули, что согласно этому решению, транспортные средства (шасси) должны быть дооснащены устройством или системой вызова электронных оперативных служб изготовителем транспортного средства (шасси) до 31 декабря 2022 г. Итоговая информация по количеству транспортных средств, нуждающихся в дооснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС», будет представлена автопроизводителями после 30 июня 2022 года.