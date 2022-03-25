Как не ошибаться при определении расстояния от машины до бордюра

Многие начинающие автолюбители после покупки первого автомобиля совершают массу различных ошибок перед тем, как научиться всевозможным манёврам и вождению транспортного средства. Эти ошибки связаны в том числе с определением расстояния от авто до бордюра.

Левое автомобильное зеркало является важнейшим инструментом, помогающим автомобилистам в координации действий при езде по автотрассе, а также во время осуществления парковки. Автозеркало считается незаменимым помощником, который способен предоставить требуемую информацию о расстоянии непосредственно от переднего бампера транспортного средства до бордюра, соседней машины либо прочих объектов, которые могут помешать в вопросе выполнения манёвров.

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В особенности сложно начинающим автомобилистам привыкнуть к габаритам автомобиля, находясь за его рулём. Процесс осуществления парковки занимает у начинающих водителей больше времени в сравнении с опытными автолюбителями. Многие проблемы связаны с тем, что автомобилист банально не понимает сути вопроса. Очень важно чувствовать размеры своей машины. В особенности это актуально для обеспечения безопасности движения и парковки.

Специалистами выделяется два типа габаритов. В первом случае речь ведётся о статистических габаритах, основных параметрах автомобиля и его размерах. Ко второму виду относятся динамические габариты авто, расстояние от края автомобильного корпуса до преград по ходу непосредственного движения.

Смысл в этом случае в выработке интуитивных навыков определения примерного расстояния до определённых препятствий. Здесь хорошим помощником станут зеркала заднего обзора и больше непосредственной практики. Такой навык некоторые автолюбители называли «шестым чувством». Он, как правило, вырабатывается постепенно сам собой. Основы данного мастерства будущим автомобилистам закладывают ещё в стенах автошкол.

Чтобы подъехать на транспортном средстве к бордюру на максимально близкое и безопасное расстояние, требуется ориентироваться по левому зеркалу заднего обзора. Автотранспорт следует останавливать тогда, когда нижняя часть зеркала поравняется с нижним краем наблюдаемого бордюра. В этом случае между данной преградой и машиной останется ещё примерно двадцать сантиметров. Этого расстояния достаточно для осуществления безопасной парковки.

Такое правило работает также в случае подъезда автомобиля передом к стене. Следует нижний край рассматриваемого бордюра выровнять по низу автомобильного зеркала. В данном случае в запасе должно остаться ещё около двадцати сантиметров. Таким образом транспортное средство не будет повреждено и не станет помехой для других автомобилистов на автостоянке.