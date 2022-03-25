Автосалон в Пекине снова отложили

Пекинский автосалон, который был запланирован на конец апреля, решили перенести из-за резкого роста новых случаев заболеваний коронавирусом в Китае. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на близкие к организаторам источники. Новые даты проведения мероприятия пока не определены – вероятно, их раскроют, когда о решении будет объявлено публично. В 2020 году, когда автосалон по плану должен был пройти в разгар первой волны, его перенесли с апреля на сентябрь.

Фото: © autochinashow.org © autochinashow.org

В середине марта в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса – она стала крупнейшей с тех пор, как в 2020 году первый очаг заболеваемости обнаружили в Ухане. На этот раз центром распространения вирусной инфекции стала северо-восточная провинция Цзилинь. Уже несколько соседних провинций ввели контроль за передвижением.

Что касается автосалона в Пекине, то он проводится с 1990 года раз в два года, чередуясь с автошоу в Шанхае. В 2020 году его провели не весной, на которую пришлась первая волна коронавируса, а осенью – с 26 сентября по 5 октября. Два года назад на шоу дебютировали автомобили как местных, так и зарубежных марок, а также ряд концептов, включая Hyundai Prophecy и MG Cyberster.