Япония может запретить экспорт в Россию люксовых машин

Правительство Японии изучает вопрос с включением люксовых машин в перечень предметов роскоши, запрет на экспорт в Россию которых планируется ввести в скором времени. Об этом сообщает Kyodo News.

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Ограничения в отношении Москвы намерены утвердить в связи со специальной операцией на территории Украины.

По данным агентства, Япония усиливает давление на РФ с Соединенными Штатами и европейскими странами из-за продолжающейся спецоперации.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил 24 марта, что на встрече «Большой семерки» промышленно развитых стран еще больше российских физических и юридических лиц внесут в санкционный список. Ограничения коснутся и при экспорте предметов роскоши.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».