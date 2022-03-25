Самый дорогой: Chery Tiggo 8 Pro "закосил" под Audi и Lexus

Chery опубликовала официальные фотографии новой версии Tiggo 8, которая получила приставку Pro в названии. И это совсем не тот Tiggo 8 Pro, который продаётся в России с прошлого года.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Российский Tiggo 8 Pro в Китае известен как Tiggo 8 Plus, а новый для китайского рынка Tiggo 8 Pro - топовая версия модели. Её отличает большая веретенообразная решётка радиатора, чем-то напоминающая Lexus, бампер с крупными нишами под противотуманки, фары с бумерангами ДХО в нижней части и сегментированными элементами в верхней - как на RS-кроссоверах Audi.

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Задняя часть кроссовера также имеет кардинальные отличия от обычной "восьмёрки" и от Tiggo 8 Plus: новинка получила переформованную крышку багажника, которая потребовалась в результате установки светодиодных фонарей новой формы, с другой внутренней архитектурой и сочленением между собой. В силу установки четырёх "стволов" чуть изменена конструкция бампера.

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В результате изменения пластики длина кроссовера выросла на 23 мм - до 4745 мм, колёсная база и ширина остались прежними - 2710 и 1860 мм.

Концепция передней части салона позаимствована у представителя кроссоверов нового семейства - Chery Omoda 5: изменена форма цифрового кокпита и конфигурация центрального тоннеля, убран дисплей контроля климат-системой, установлено новое рулевое колесо, в списке оснащения появились проекционный дисплей и аудиосистема от Sony.

Линейка двигателей осталась без изменений: 197-сильный 1.6 TGDI и двухлитровый TGDI с отдачей 254 л.с. Система полного привода доступна для версий с мотором 2.0 литра. Также для кроссовера предложена гибридная установка мощностью 326 л.с.