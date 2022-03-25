Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
39 минут назад

АвтоВАЗ с 6 июня введет четырехдневный режим работы

Реальное времяРеальное время

АвтоВАЗ с 6 июня перейдет на четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца в связи с кризисом в поставках электронных компонентов. Об этом говорится в сообщении компании.

АвтоВАЗ с 6 июня введет четырехдневку
Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharovwikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

Для сохранения доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели руководство предприятия совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обратились к правительству России. Они просят о выделении средств для организации временных и общественных работ с оплатой 5-го дня.

Недавно компания сообщила, что летний корпоративный отпуск будет перенесен на 4—24 апреля. За время отпуска производитель займется восстановлением цепочек поставок комплектующих.

Вчера французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего завода в России. В настоящее время компания изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе, учитывая ответственность в отношении 45 тысяч сотрудников.

На прошлой неделе Дмитрий Азаров сообщил, что АвтоВАЗ приступил к поискам поставщиков электронных компонентов в странах Азии. По его словам, компания столкнулась с логистическими сложностями.

В начале марта АвтоВАЗ приостановил на время производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов. В период простоя работникам предприятия продолжали платить зарплату.

Автоновости,Renault,Дмитрий Азаров,Автоваз,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители