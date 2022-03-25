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2 часа назад

Калужский завод Stellantis продолжает работать, но с низкой нагрузкой

Motor.ruMotor.ru

Альянс Stellantis пока не принял решения об остановке российского завода, как это сделали многие другие западные компании. Производственная площадка «ПСМА Рус» в Калужской области продолжает работать, но нагрузка значительно снижена из-за проблем с логистикой и поставками комплектующих. В дальнейшем предприятие может быть полностью остановлено, как до того – заводы Renault, Volkswagen и других западных автогигантов.

Калужский завод Stellantis продолжает работать, но с низкой нагрузкой
Фото: © Opel© Opel

На площадке в индустриальном парке «Росва» Калужской области Stellantis по полному циклу выпускает седаны Peugeot 408 и Citroen C4 образца 2017 года, а также коммерческие автомобили Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo). Альянсу принадлежит 70-процентная доля завода, а остальными 30 процентами владеет японский Mitsubishi, производящий в Калуге Outlander и Pajero Sport.

Еще в конце февраля, сразу после начала спецоперации на Украине, глава Stellantis Карлос Таварес заявил о возможном переносе производства из России. В качестве возможных площадок на замену рассматривались заводы по сборке фургонов во французском Хордейне и английском городе Лутон. Две недели назад альянс остановил импорт автомобилей в Россию, а также экспорт продукции калужского завода на другие рынки.

По словам Тавареса, бизнес в России ежегодно приносит Stellantis от 20 до 30 миллионов евро прибыли, что в сравнении с общими доходами является незначительной суммой. После недавнего ухода Chrysler на российском рынке остались только пять из 14 входящих в альянс брендов: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep и коммерческий Fiat Professional.

Автоновости,Peugeot 408,Citroen SpaceTourer,Peugeot Traveller,Citroen C4,Opel Combo,Chrysler,Jeep,Renault,Fiat,Volkswagen,Peugeot,Opel,Citroen,Mitsubishi,
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