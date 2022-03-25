Калужский завод Stellantis продолжает работать, но с низкой нагрузкой

Альянс Stellantis пока не принял решения об остановке российского завода, как это сделали многие другие западные компании. Производственная площадка «ПСМА Рус» в Калужской области продолжает работать, но нагрузка значительно снижена из-за проблем с логистикой и поставками комплектующих. В дальнейшем предприятие может быть полностью остановлено, как до того – заводы Renault, Volkswagen и других западных автогигантов.

Фото: © Opel © Opel

На площадке в индустриальном парке «Росва» Калужской области Stellantis по полному циклу выпускает седаны Peugeot 408 и Citroen C4 образца 2017 года, а также коммерческие автомобили Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo). Альянсу принадлежит 70-процентная доля завода, а остальными 30 процентами владеет японский Mitsubishi, производящий в Калуге Outlander и Pajero Sport.

Еще в конце февраля, сразу после начала спецоперации на Украине, глава Stellantis Карлос Таварес заявил о возможном переносе производства из России. В качестве возможных площадок на замену рассматривались заводы по сборке фургонов во французском Хордейне и английском городе Лутон. Две недели назад альянс остановил импорт автомобилей в Россию, а также экспорт продукции калужского завода на другие рынки.