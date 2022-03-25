Rolls-Royce отказался от выпуска Wraith и Dawn

Компания Rolls-Royce прекратила принимать заказы на модели Wraith и Dawn. Купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года, причем преемников у них не будет: в линейке британской марки обе машины фактически заменит электрокар Spectre. Wraith продержался на конвейере девять лет, Dawn — семь. Оба оставили после себя богатое наследие в виде спецверсий, в том числе штучных.
Например, летом прошлого года дебютировали Wraith и Dawn Black Badge Landspeed Collection, посвященные Джорджу Эйстону, который в 30-х годах XX века установил несколько рекордов скорости на автомобиле Thunderbolt с авиационными двигателями Rolls-Royce. Чуть раньше отделение Bespoke показало Wraith Inspired By Earth и криптографический Wraith Kryptos Collection. Кабриолет Dawn, в свою очередь, обрел коллекционную версию Silver Bullet, воспевающую «ревущие 1920-е».
Дизайн-студия Niels van Roij Design и кузовное ателье Carat Duchatele в 2020-м представили Wraith в кузове шутинг-брейк. Чтобы получился классический трехдверный универсал, пришлось полностью перекроить крышу и изменить задние стойки, а также продумать остекление и заново собрать багажную дверь. Салон получил четыре посадочных места, причём через задние можно было пробраться к багажному отсеку.
Теперь же Rolls-Royce прекратил принимать заказы обе модели, но полностью их снимут с производства только в начале 2023 года. Преемника ни у того ни у другого не будет, так как все силы британцы бросят на разработку электрокара Spectre. В некотором роде купе на батарейках исполнит пророчество Чарльза Роллса. В 1900 году отец-основатель компании восхищался электрическим экипажем Columbia, но считал, что пройдёт ещё много лет, прежде чем машины на электротяге станут обычным явлением.