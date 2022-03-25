Rolls-Royce отказался от выпуска Wraith и Dawn

Компания Rolls-Royce прекратила принимать заказы на модели Wraith и Dawn. Купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года, причем преемников у них не будет: в линейке британской марки обе машины фактически заменит электрокар Spectre. Wraith продержался на конвейере девять лет, Dawn — семь. Оба оставили после себя богатое наследие в виде спецверсий, в том числе штучных.

Фото: © Rolls-Royce © Rolls-Royce

Дизайн-студия Niels van Roij Design и кузовное ателье Carat Duchatele в 2020-м представили Wraith в кузове шутинг-брейк. Чтобы получился классический трехдверный универсал, пришлось полностью перекроить крышу и изменить задние стойки, а также продумать остекление и заново собрать багажную дверь. Салон получил четыре посадочных места, причём через задние можно было пробраться к багажному отсеку.