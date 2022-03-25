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1 час назад

В России могут обанкротиться таксопарки из-за подорожания запчастей

Южный автомобильЮжный автомобиль

Из-за подорожания стоимости запчастей и технического обслуживание многие таксопарки в России могут обанкротиться. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителей таксомоторных компаний.

В России могут обанкротиться таксопарки из-за подорожания запчастей
Фото: MOTORMOTOR

По словам гендиректора одной из таксомоторных фирм Ильдара Бедретдинова, компании с небольшим парком автомобилей ждут очень сложные времена, они могут оказаться на грани банкротства. Причина возможного ухода с рынка заключается в повышении цен на автомобили, запчасти, обслуживание и страховые полисы. Подорожание страховых полисов и стоимости обслуживание приведет к тому, что таксопаркам придется повышать стоимость аренды автомобилей. Из-за этого водители начнут отказываться от машин, что в свою очередь приведет к простою автомобилей. Это окажется губительным для таксомоторных компаний с небольшим парком.

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