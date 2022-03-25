В России могут обанкротиться таксопарки из-за подорожания запчастей

По словам гендиректора одной из таксомоторных фирм Ильдара Бедретдинова, компании с небольшим парком автомобилей ждут очень сложные времена, они могут оказаться на грани банкротства. Причина возможного ухода с рынка заключается в повышении цен на автомобили, запчасти, обслуживание и страховые полисы. Подорожание страховых полисов и стоимости обслуживание приведет к тому, что таксопаркам придется повышать стоимость аренды автомобилей. Из-за этого водители начнут отказываться от машин, что в свою очередь приведет к простою автомобилей. Это окажется губительным для таксомоторных компаний с небольшим парком.