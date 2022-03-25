КамАЗ с 1 апреля перейдет на выпуск старых грузовиков

КамАЗ с начала апреля начнет отгружать дилерам грузовики поколения К3 с моторами экологического класса «Евро-2». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании за март 2022 года. Поколение грузовиков К3 — это машины с классической камазовской кабиной, производившейся с различным уровнем модернизации с конца 1960-х годов.

Фото: Созинов/РИА «Новости» Созинов/РИА «Новости»

Грузовики с двигателями класса «Евро-2» до сих пор сохраняются в модельном ряду КамАЗа, в частности, это техника «двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки и Латинской Америки, где действуют низкие экологические стандарты. Всего за прошлый год Челнинский автозавод изготовил 1-1,5 тыс. таких грузовиков при общем тираже в 44,1 тыс. штук. В России сейчас для грузовиков обязателен экологический стандарт «Евро-5».

Ранее появилась информация о том, что кабмин России намерен на ограниченный период времени снять повышенные экологические требования к производимому транспорту в РФ для поддержания автозаводов в условиях санкций.