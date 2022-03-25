Япония может запретить поставки в РФ авто премиум-класса

Японское правительство в качестве одной из мер санкционного давления на Москву рассматривает возможность запрета поставок в Россию автомобилей премиум-класса. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе, передает газета Tokyo Shimbun.

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Рестрикции могут также затронуть и экспорт в РФ дорогостоящих ювелирных изделий и предметов изобразительного искусства. Как полагают в Токио, такие шаги болезненно ударят по представителям крупного бизнеса из окружения президента РФ Владимира Путина.

Японская сторона старается не отставать от США и стран Запада, которые организовали массированный санкционный прессинг на Москву из-за ситуации на Украине. Так, официальный Токио 25 марта объявил о расширении антироссийских рестрикций. В ограничительный список были добавлены 25 граждан и 80 организаций.

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал японскую санкционную политику бессмысленной.