"АвтоВАЗ" начнет выпуск менее зависимых от импортных запчастей машин

АвтоВАЗ ведет активную работу над разработкой и выпуском автомобильных компонентов взамен импортных деталей. В перспективе производитель готов значительно сократить зависимость от зарубежных поставок при выпуске автомобилей семейства Lada.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Некоторые важные компоненты зарубежного производства будут изготавливаться на отечественных мощностях. В то же время АвтоВАЗ готовит к выпуску специальные модели с минимальным количеством импортных комплектующих. Такие машины будут доступны уже в самое ближайшее время. В специальных версиях не будет системы АБС, комплектующие для неё поставлялись из-за рубежа. Опытные экземпляры уже тестируются на полигоне НАМИ.

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Все рабочие места планируется сохранить. Сейчас на заводе трудится 40 800 сотрудников, из них пока задействовано 8 000 человек. С 6 июня завод будет работать в 4-дневном режиме, такой график сохранится в течение трех месяцев. Корпоративный отпуск, который был намечен на 25 июля – 14 августа будет перемещен на период с 4 по 24 апреля.

Французская автокомпания «Renault Group» 23 марта заявила о приостановке деятельности в России. Компания владеет 68% долей капитала АвтоВАЗа. Сейчас французский производитель оценивает возможные варианты с учетом сложившейся обстановки. Руководство следит за ситуацией, поддерживает связь с федеральными и региональными властями.

Стоит отметить, что российский рынок для Renault является достаточно весомым и значимым, в прошлом году россияне приобрели 482 000 французских моделей, это всего на 39 000 единиц меньше, чем в самой Франции. Сейчас жители РФ стали активно скупать новые машины в Казахстане.

В настоящее время предпринимаются активные усилия, направленные на стабилизацию работы, все конвейеры очень скоро будут запущены. В Тольятти функционирует три производственные линии, которые временно находятся в простое. Сотрудникам выплачивают 2/3 заработной платы. Не исключено, что будет создано единое автосборочное производство. Со следующей недели выпуск Lada возобновится.

На протяжение всего марта автозавод работал с перебоями. Сложности с поставками комплектующих наблюдаются с прошлого года. Сейчас руководство завода ведет переговоры с поставщиками из Азии. На отечественном авторынке могут появиться новые модели именно из азиатских стран.

Эксперты ожидают повышение спроса на автомобили семейства Lada и рост цен на автопродукцию, который составит около 15%. Сейчас базовая Lada Granta стоит 728 000 рублей, в автосалонах ее продают не дешевле 1 000 000 рублей.

За первый квартал этого года LADA Largus подорожала на 48.9%, а это значит, что ее цена выросла почти в два раза. Vesta подорожала на 30%, а Niva Legend – на 18%. Динамика роста цен сохранится до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с курсом рубля.