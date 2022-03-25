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17 минут назад

Япония захотела запретить поставки в Россию авто премиум-класса

Вероника Полынина

Япония может запретить экспортировать в Россию автомобили премиум-класса в рамках ужесточения санкций против России, пишет газета Tokyo Shimbun.

Япония захотела запретить поставки в Россию авто премиум-класса
Фото: ReutersReuters

Предполагается, что запрет будет согласован правительством Японии и начнет действовать уже на следующей неделе. Эта санкция согласована с США и Евросоюзом, которые уже приняли аналогичные меры с целью усиления давления на российских олигархов, которые поддерживают президента Путина.

По информации издания, запрет также коснется продажи ювелирных изделий и предметов искусства.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил на саммите G7, состоявшемся в Брюсселе 24-го марта, что он введет меры по запрету экспорта предметов роскоши в Россию в течение следующей недели. Правительство Японии «поспешило» составить список запрещенных к экспорту товаров, ориентируясь на санкции США и ЕС.

Автоновости,Владимир Путин,ЕС,
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