Япония захотела запретить поставки в Россию авто премиум-класса

Япония может запретить экспортировать в Россию автомобили премиум-класса в рамках ужесточения санкций против России, пишет газета Tokyo Shimbun.

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Предполагается, что запрет будет согласован правительством Японии и начнет действовать уже на следующей неделе. Эта санкция согласована с США и Евросоюзом, которые уже приняли аналогичные меры с целью усиления давления на российских олигархов, которые поддерживают президента Путина.

По информации издания, запрет также коснется продажи ювелирных изделий и предметов искусства.