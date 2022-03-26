Россияне могут остаться без элитных японских автомобилей

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял 24 марта о приостановке поставок в РФ предметов роскоши, но пока официального перечня товаров, которые станут недоступны российским богачам, нет. Но есть примерный перечень: ювелирные изделия, предметы искусства – и автомобили. Предполагается, что такие санкции повлияют на олигархов и политическую элиту, возможно, даже на Владимира Путина лично, что вынудит Россию пойти, наконец, на перемирие с Украиной, где Вооружённые Силы РФ сейчас проводят специальную военную операцию.