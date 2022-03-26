Россияне могут остаться без элитных японских автомобилей

Япония рассматривает возможность запрета экспорта в Россию автомобилей класса люкс, сообщает ИА DEITA.RU.
Японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял 24 марта о приостановке поставок в РФ предметов роскоши, но пока официального перечня товаров, которые станут недоступны российским богачам, нет. Но есть примерный перечень: ювелирные изделия, предметы искусства – и автомобили. Предполагается, что такие санкции повлияют на олигархов и политическую элиту, возможно, даже на Владимира Путина лично, что вынудит Россию пойти, наконец, на перемирие с Украиной, где Вооружённые Силы РФ сейчас проводят специальную военную операцию.
Ранее к такому же методу воздействия прибегли власти США. Без американских люксовых товаров, в том числе легковых автомобилей и электрокаров, российская элита осталась с 13 марта. Прекратили Штаты ввоз в Россию и люксовых брендов одежды, обуви, косметики и парфюмерии.
Потом эстафету элитного эмбарго подхватил Евросоюз. И опять в списке элитной «запрещёнки» - автомобили. Стоимостью свыше 50 тысяч евро: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls-Royce.
Россия в долгу не остаётся и атакует ответными санкциями. Среди наиболее ощутимых – продовольственное эмбарго.