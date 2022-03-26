Машины дешевле 10 млн перестанут облагаться налогом на роскошь

Автомобили дешевле 10 миллионов рублей не будут облагаться налогом на роскошь в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

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Повышенный транспортный налог на легковые автомобили (неофициальное название «налог на роскошь») ранее брали с автомобилистов, приобретших машину дороже 3 млн рублей. Однако инфляция и политическая ситуация привели к резкому подорожанию автомобилей. В итоге было принято решение скорректировать налог.

Новый закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу. Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года.

Владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1.

Налог в двойном размере вменялся владельцам машин ценой в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет.

Тройной налог приходилось платить за авто в 10-15 миллионов рублей и (возрастом не более 10 лет) и за модели свыше 15 миллионов рублей (не старше 20 лет).

Новый закон ликвидирует коэффициенты 1,1 и 2. За машины стоимостью до 10 миллионов рублей налог надо будет платить по обычной ставке. Тройной налог по-прежнему остается в силе.

Эксперты говорят, что средняя цена автомобиля за 8 лет увеличилась на 80% и более.