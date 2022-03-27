Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
31 минуту назад

Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3

Motor.ruMotor.ruиещё 1

В Великобритании выставили на продажу дикий Skoda Yeti с пятицилиндровым турбомотором мощностью 492 лошадиные силы. Владелец переставил на скромный кроссовер начинку от RS 3 образца 2010 года — помимо двигателя, чешская пятидверка получила полноприводную трансмиссию, тормоза, подвеску, выпускную систему и даже салон от хот-хэтча Audi. За кастомный Yeti хотят выручить 26 тысяч фунтов стерлингов: сравнимо стоит новая Audi A3 Sportback.

Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
Фото: © ebay.co.uk© ebay.co.uk

Снаружи пятицилиндровый кроссовер Skoda Yeti мало чем выделяется — удалены рейлинги, занижена подвеска, установлены нештатные диски от Audi S3; сзади обращают на себя внимание спойлер и кастомный выхлоп. В салоне всё не столь аккуратно: по центру огромные зазоры между селектором «робота» и блоком головного устройства аудиосистемы.

Владелец утверждает, что суммарный пробег Yeti и исходной донорской Audi RS 3 не превышает 40 тысяч миль (около 64 тысяч километров). Однако на кроссовере используется не стандартный, а «чипованный» турбомотор — отдача увеличилась с 340 до 492 лошадиных сил.

Постройка дикой Skoda Yeti заняла три года, и хозяин кроссовера гордится своим проектом, но подчёркивает, что не даёт гарантию на машину. Высокую цену в 26 тысяч фунтов стерлингов объясняют тем, что «автомобиль продаётся не спеша».

Абсолютно новая Audi A3 Sportback в Великобритании стоит от 28 тысяч фунтов стерлингов, так что едва ли семилетняя Skoda Yeti с непонятным ресурсом уйдёт за те же деньги. Однако продавец не теряет надежды устроить аукцион, ведь ему нужны деньги для другого интересного проекта.

Автоновости,Audi RS 3,Audi S3,Audi A3,Skoda Yeti,Skoda,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители