Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3

В Великобритании выставили на продажу дикий Skoda Yeti с пятицилиндровым турбомотором мощностью 492 лошадиные силы. Владелец переставил на скромный кроссовер начинку от RS 3 образца 2010 года — помимо двигателя, чешская пятидверка получила полноприводную трансмиссию, тормоза, подвеску, выпускную систему и даже салон от хот-хэтча Audi. За кастомный Yeti хотят выручить 26 тысяч фунтов стерлингов: сравнимо стоит новая Audi A3 Sportback.

Фото: © ebay.co.uk © ebay.co.uk

Снаружи пятицилиндровый кроссовер Skoda Yeti мало чем выделяется — удалены рейлинги, занижена подвеска, установлены нештатные диски от Audi S3; сзади обращают на себя внимание спойлер и кастомный выхлоп. В салоне всё не столь аккуратно: по центру огромные зазоры между селектором «робота» и блоком головного устройства аудиосистемы.

Владелец утверждает, что суммарный пробег Yeti и исходной донорской Audi RS 3 не превышает 40 тысяч миль (около 64 тысяч километров). Однако на кроссовере используется не стандартный, а «чипованный» турбомотор — отдача увеличилась с 340 до 492 лошадиных сил.

Постройка дикой Skoda Yeti заняла три года, и хозяин кроссовера гордится своим проектом, но подчёркивает, что не даёт гарантию на машину. Высокую цену в 26 тысяч фунтов стерлингов объясняют тем, что «автомобиль продаётся не спеша».