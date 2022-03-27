284 тысячи пьяных водителей лишили прав в России

Около 284 тысяч водителей в России были наказаны лишением прав в течение 2021 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«За невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения оформлено 176,8 тысячи правонарушений. Из судов получено 283,8 тысячи постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа», – цитирует ТАСС свой источник в МВД РФ.

В общей сложности за год в России было пресечено почти 548 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.