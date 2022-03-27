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38 минут назад

За год в России наказаны 284 тысячи пьяных водителей

Свободная прессаСвободная пресса

Около 284 тысяч водителей в России были наказаны лишением прав в течение 2021 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

284 тысячи пьяных водителей лишили прав в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«За невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения оформлено 176,8 тысячи правонарушений. Из судов получено 283,8 тысячи постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа», – цитирует ТАСС свой источник в МВД РФ.

В общей сложности за год в России было пресечено почти 548 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Ранее «СП» писала о том, что игрок известного любительского футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин был задержан полицией после матча с «Новосибирском».

Автоновости,МВД России,
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