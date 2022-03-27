Volkswagen отложил запуск электромобиля ID.5

Причины переноса сроков доставок новой модели купе-кроссовера связаны с перебоями поставок электрической проводки. Раньше планировалось, что транспортные средства ID.5 попадут в руки своих заказчиков в начале апреля текущего года. Руководство немецкой компании уже оповестило своих автодилеров о переносах сроков доставки автомобилей. По причине внезапных перебоев поставок электрической проводки, фирма не смогла осуществить выпуск достаточного количества демонстрационных авто Volkswagen ID.5, которые требуются дилерам автобренда. Электрическую версию Volkswagen ID.5 представили в конце прошлого года. Данная новинка является по сути купеобразной модификацией ID.4 с повышенным показателем запаса хода. Транспортное средство представят на авторынке в нескольких версиях силового современного оснащения. По заявлению экспертов, одна из модификаций будет способна генерировать до 300 лошадиных сил за счёт своих двух электромоторов. Речь идёт о самой мощной версии авто.

Стоит напомнить, что купе-кросс дебютировал в конце прошлого года. В техническом вопросе новинка разделяет ряд узлов с кроссом ID.4. Автомобиль получил более современный силуэт с покатой стильной крышей. Для машины характерен улучшенный показатель аэродинамического сопротивления. Так, вместо 0,28, коэффициент в этот раз составил 0.26. Этот показатель положительным образом повлиял на запас хода автотранспорта. Из проведённых тестирований стало известно, что самый мощный вариант электрокара способен генерировать 300 л.с. Первую сотню транспортное средство набирает за 6,8 сек. При этом максимальное значение запаса хода Volkswagen достигает 480 км на одной зарядке. ID.5, основанный на ID.4, пополнил ряды современных внедорожников под стиль купе. Они становятся более популярными на мировом авторынке. ID.5 GTX получил двухмоторную систему полного привода. Она обеспечивает 108 лошадиных сил. Крутящий момент на переднюю ось в этому случае достигает 162 Нм. При этом данный показатель на заднюю часть достигает 310 Нм. В общем установка способна выдавать 295 л.с. По заявлению экспертов, фирма Volkswagen сначала планировала наладить выпуск новинки в апреле. Потом сроки перенесли на месяц вперёд. Дело в том, что производство новой машины является невозможным по причине нехватки жгутов проводов, необходимых для сборки авто. Подводя итоги стоит отметить, что реализации Volkswagen на отечественном авторынке снизились в феврале текущего года на 17,5%. Они достигли 4920 экземпляров. В прошлом году этот показатель достигал 5959 авто.