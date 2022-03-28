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4 часа назад

Продажи автомобилей Ford Transit в России в феврале выросли на 65%

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Объем продаж в России легких коммерческих автомобилей Ford Transit в феврале 2022 года увеличился на 65% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил более 1,7 тыс. машин. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 65%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские дилеры Ford в феврале реализовали 1 тыс. 763 легких коммерческих автомобиля Ford Transit - это на 65% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам первых двух месяцев 2022 года продажи этой модели в нашей стране составили 2 тыс. 768 машин, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Автоновости,Ford Transit,Ford,
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