Продажи автомобилей Ford Transit в России выросли на 65%

Объем продаж в России легких коммерческих автомобилей Ford Transit в феврале 2022 года увеличился на 65% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил более 1,7 тыс. машин. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Ford в феврале реализовали 1 тыс. 763 легких коммерческих автомобиля Ford Transit - это на 65% больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам первых двух месяцев 2022 года продажи этой модели в нашей стране составили 2 тыс. 768 машин, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.