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2 часа назад

Alfa Romeo выпустит кроссовер, который бросит вызов BMW X5

Motor.ruMotor.ru

Фирма Alfa Romeo хочет выпустить кроссовер, который бросит вызов BMW X5, X6 и даже 7-Series. О планах потеснить баварскую марку в нише высококлассных вседорожников босс Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил нидерландскому изданию Autoweek. Топ-менеджер напомнил, что премиальный сегмент самый прибыльный, а значительная часть продаж приходится на растущие рынки, такие как Китай. Новый флагман Alfa Romeo ждут к 2025 году.

Alfa Romeo выпустит кроссовер, который бросит вызов BMW X5
Фото: Alfa RomeoAlfa Romeo

Жан-Филипп Импарато считает, что драйвером продаж Alfa Romeo станет компактный кроссовер Tonale, а новых клиентов привлекут за счёт расширения гаммы — летом 2024 года выйдет «младший» кроссовер B-сегмента, в разработке находятся гибридные спорткары.

Что касается будущего флагманского кроссовера, то технических подробностей нет — скорее всего, речь идёт об электромобиле, ведь с 2027 года вся линейка Alfa Romeo будет состоять из «батарейных» моделей. Ориентир в виде BMW выбран неслучайно: Импарато уже говорил, что Alfa Romeo станет выпускать дорогие автомобили и стремиться зарабатывать, не увеличивая объёмы производства.

В концерне Stellantis считают, что «премиальными» должны быть не только автомобили Alfa Romeo и французского бренда DS, но и новые модели Lancia. Как три премиум-бренда разделят «сферы влияния», и не помешает ли такое разнообразие развитию люксовой марки Maserati покажет время.

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