В России запатентовали дизайн катафалка Aurus Lafet. Схематичные изображения автомобиля для траурных церемоний появились в открытой базе Роспатента. ФГУП НАМИ избегает слова «катафалк» и называет новинку «автомобиль грузопассажирский». Характеристики в документах не указаны, но известно, что основой послужил 6,13-метровый лимузин с 500-миллиметровой центральной вставкой, а у универсала оригинальный трёхдверный кузов с высокой крышей.
Lafet — самая редкая версия семейства Aurus. По неофициальным данным, собрано всего три универсала для траурных церемоний. Все эти машины засветились в сентябре в день похорон министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
Внешность Aurus Lafet защитили только сейчас, но это простая формальность, ведь ритуальные машины так и останутся штучными образцами — эдаким современным преемником советских «чёрных докторов». Ради унификации катафалки столь же мощные и проворные, как лимузины — основой послужило полноприводное шасси, под капотом гибридная силовая установка пиковой мощностью свыше 600 лошадиных сил.
Совсем скоро семейство Aurus должно расшириться за счёт кроссовера Komendant. Минпромторг обещал, что публичный дебют состоится весной, а серийное производство новинки должно начаться до конца года.