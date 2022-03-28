В России запатентовали дизайн катафалка Aurus Lafet. Схематичные изображения автомобиля для траурных церемоний появились в открытой базе Роспатента. ФГУП НАМИ избегает слова «катафалк» и называет новинку «автомобиль грузопассажирский». Характеристики в документах не указаны, но известно, что основой послужил 6,13-метровый лимузин с 500-миллиметровой центральной вставкой, а у универсала оригинальный трёхдверный кузов с высокой крышей.

Фото: © Aurus Lafet, Роспатент © Aurus Lafet, Роспатент

Lafet — самая редкая версия семейства Aurus. По неофициальным данным, собрано всего три универсала для траурных церемоний. Все эти машины засветились в сентябре в день похорон министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Aurus Lafet, Роспатент

Aurus Lafet на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева

Внешность Aurus Lafet защитили только сейчас, но это простая формальность, ведь ритуальные машины так и останутся штучными образцами — эдаким современным преемником советских «чёрных докторов». Ради унификации катафалки столь же мощные и проворные, как лимузины — основой послужило полноприводное шасси, под капотом гибридная силовая установка пиковой мощностью свыше 600 лошадиных сил.