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1 час назад

Московская область готовится к введению платной парковки

Российская ГазетаРоссийская Газета

В Московской области вступили в силу поправки в КоАП, разрешающие властям штрафовать автолюбителей за неоплату платной парковки. 2,5 тысячи рублей придется выложить тем, кто, припарковавшись, проигнорировал знак, извещающий о платной парковочной зоне.

Московская область готовится к введению платной парковки
Фото: ТАССТАСС

Самих платных парковок при этом еще нет. Точнее, их нет в массовом виде. Как объясняет председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, отдельные платные зоны в области уже работают. Они, например, расположены у торговых центров или крупных спортивных объектов. Въезжая на территорию такой парковки, автолюбитель получает карточку на определенное время бесплатной стоянки. Не уложился в отведенное время? Каждый последующий час будет стоить 100 рублей.

"И таких парковочных мест становится все больше", - говорит Гаджиев.

Въезды-выезды на них обычно перекрыты шлагбаумами, и это вкупе с платой за выход из лимитного времени обеспечивает ротацию машин на парковке. Как только убирают шлагбаум, парковка тут же забивается транспортом жителей близлежащих домов.

Пилотные зоны платной парковки появятся в областных городах уже в этом году

О введении платных парковочных мест в Подмосковье активно говорят уже несколько лет. Пристоличных муниципалитетах уже и к организации приступили, огородив шлагбаумами отдельные территории. Впрочем, те шлагбаумы до сих пор не опущены - в области не было закона, разрешающего массовое открытие платных стоянок. Но его приняли в декабре прошлого года. А теперь депутаты утвердили и размер штрафов на неоплату.

В подмосковном минтрансе конкретные адреса будущих платных стоянок назвать пока затрудняются - работа над нормативно-правовой базой еще незакончена. Однако уже есть предварительные расчеты, говорящие о том, что область с 2023 года готова тратить на организацию платного парковочного пространства более 250 миллионов рублей, а муниципалитеты могли бы собирать в виде штрафов по 452 миллиона ежегодно.

Автоновости,Олег Гаджиев,Минтранс РФ,
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