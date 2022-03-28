Московская область готовится к введению платной парковки

В Московской области вступили в силу поправки в КоАП, разрешающие властям штрафовать автолюбителей за неоплату платной парковки. 2,5 тысячи рублей придется выложить тем, кто, припарковавшись, проигнорировал знак, извещающий о платной парковочной зоне.

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Самих платных парковок при этом еще нет. Точнее, их нет в массовом виде. Как объясняет председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, отдельные платные зоны в области уже работают. Они, например, расположены у торговых центров или крупных спортивных объектов. Въезжая на территорию такой парковки, автолюбитель получает карточку на определенное время бесплатной стоянки. Не уложился в отведенное время? Каждый последующий час будет стоить 100 рублей.

"И таких парковочных мест становится все больше", - говорит Гаджиев.

Въезды-выезды на них обычно перекрыты шлагбаумами, и это вкупе с платой за выход из лимитного времени обеспечивает ротацию машин на парковке. Как только убирают шлагбаум, парковка тут же забивается транспортом жителей близлежащих домов.

Пилотные зоны платной парковки появятся в областных городах уже в этом году

О введении платных парковочных мест в Подмосковье активно говорят уже несколько лет. Пристоличных муниципалитетах уже и к организации приступили, огородив шлагбаумами отдельные территории. Впрочем, те шлагбаумы до сих пор не опущены - в области не было закона, разрешающего массовое открытие платных стоянок. Но его приняли в декабре прошлого года. А теперь депутаты утвердили и размер штрафов на неоплату.