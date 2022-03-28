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1 час назад

На заводе проведут массовое тестирование на коронавирус

Motor.ruMotor.ru

Tesla ввела простой на заводе в Шанхае – «Гигафабрике» под номером три. Как сообщает Reuters со ссылкой на близкие к предприятию источники, пауза в сборке продлится четыре дня. Это вынужденная мера, которую компании пришлось принять по требованию властей на фоне новой вспышки коронавируса в Китае: за четыре дня на заводе в два этапа будет проведено тестирование рабочих на COVID-19. Все сотрудники Giga Shanghai и поставщики уже уведомлены о ситуации.

Tesla остановила производство на «Гигафабрике» в Шанхае
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Власти Шанхая в воскресенье заявили, что планируют ввести двухэтапный локдаун для проведения массовых тестов на коронавирус. Он продлится девять дней, начиная с понедельника, и первой заблокируют часть города, где находится завод Tesla. Он расположен в районе Пудун к востоку от реки Хуанпу, которая и послужит линией раздела при локдауне. Ожидается, что первый этап продлится по крайней мере до пятницы.

Reuters сообщает, что Tesla попыталась обойти требования властей, вызвав рабочих на «Гигафабрику» в воскресенье, однако в итоге их все же отпустили по домам.

Любые паузы на шанхайской «Гигафабрике» чувствительны для Tesla: в прошлом году завод выпустил около половины всех электрокаров марки. Оттуда они отгружаются как на местный рынок, так и на экспорт – в Японию и Германию. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в феврале с конвейера завода сошли 56 515 электромобилей, включая 33 315 экспортных.

Вместе с тем на прошлой неделе Tesla запустила производство на другой «Гигафабрике»: завод в Берлине, который должен был начать сборку еще осенью, наконец приступил к работе. Первые Tesla Model Y в топ-версии Performance вручили клиентам на торжественной церемонии, для которой в Германию прилетел глава компании Илон Маск.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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