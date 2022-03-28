Инвалидам без рук предложено предоставить право управления машиной

В Совете Федерации обсудили возможность допуска до управления автомобилями инвалидов, у которых нет руки, кистей, в общем, верхних конечностей. В Госавтоинспекции считают это возможным, если минздрав установит правила медицинского допуска таких водителей, а также ограничения для них. Но представители минздрава отнеслись с осторожностью к такой идее.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С советских времен допуск инвалидов к управлению автотранспортом не изменился. Можно получить допуск к правам, например, человеку без ноги. Или даже ног. Если его машина оборудована ручным управлением. Допустить до управления могут глухого водителя с определенными ограничениями. А человеку, у которого проблема с руками, доступ за руль практически заказан. Нашему корреспонденту довелось общаться с водителем с ДЦП, у которого плохо работали кисти рук. Но для того, чтобы нажать на рычаг газа, расположенный на руле, а также повернуть руль, ему не требовалось сжимать руки. Он просто давил на эти рычаги плечевым корпусом и с помощью этого давления вращал руль. Тем не менее получение медицинской справки, то есть допуска к управлению, для него всегда проблема. На медкомиссии замеряют жим его кисти, который по медицинским показаниям явно недостаточен для управления автомобилем.

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Технологии давно шагнули далеко вперед. У инвалидов появилась возможность пользоваться высокотехнологичными протезами, которые считывают нервные сигналы и передают их искусственным конечностям. Кроме того, сами автомобили сейчас напичканы электроникой настолько, что позволяют даже обычному водителю не пользоваться рулем, педалью газа и тормозами. Тем не менее правила допуска к управлению автомобилями остаются на уровне 80-х годов прошлого века.

"Необходимо продумать механизм индивидуальной оценки возможностей конкретного инвалида на адаптированном для него автомобиле", - цитирует начальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Сергея Фомочкина "Коммерсантъ". Представители минздрава отметили, что у них и так индивидуальный подход к каждому. Но этот подход вовсе не учитывает, какими протезами пользуется инвалид, а также устройство его автомобиля.