Путин поручил выделить еще не менее 120 млрд рублей на автодороги

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно выделить в 2022 году не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
"Правительству РФ обеспечить выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ", - указывается в документе.
Выполнить это поручение нужно в срок до 15 мая.