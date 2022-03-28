Путин поручил выделить еще не менее 120 млрд рублей на автодороги

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно выделить в 2022 году не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.