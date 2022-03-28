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1 час назад

Путин поручил выделить в 2022 году еще не менее 120 млрд рублей на дороги в регионах

ТАССТАССиещё 4

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно выделить в 2022 году не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.

Путин поручил выделить еще не менее 120 млрд рублей на автодороги
Фото: ТАССТАСС

"Правительству РФ обеспечить выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ", - указывается в документе.

Выполнить это поручение нужно в срок до 15 мая.

Автоновости,Владимир Путин,Правительство РФ,
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