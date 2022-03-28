АвтоВАЗ ненадолго возобновил сборку Lada Niva

АвтоВАЗ скорректировал производственный график по выпуску автомобилей семейства Niva, сообщает Avtograd News. По информации инсайдеров, 28 марта сборка российских внедорожников возобновилась, но всего на три дня. За период с 28 по 30 марта включительно с конвейера завода в Тольятти сойдут 330 экземпляров Niva Legend и 183 штуки Niva Travel. Таким образом, суммарно за три рабочих дня предприятие выпустит 513 товарных внедорожников.

Фото: © Lada © Lada

Из публикации в сообществе следует, что в понедельник, 28 марта, будет произведено 110 Niva Legend, по столько же машин этой модели соберут 29 и 30 марта. Что же касается Niva Travel, то выпуск такого внедорожника возобновится во вторник, 29 марта: в первый день с конвейера сойдет 161 автомобиль, а во второй — еще 22 штуки. «Все готовые кузова будут выработаны, линия, включая окраску и сварку, будет освобождена полностью», — уточняет автор поста. Линия B0, на которой собирают Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero, а также сборочная линия Granta, в настоящее время «находятся в пустом состоянии».

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С 4 апреля все сотрудники АвтоВАЗа отправятся в корпоративный отпуск, перенесенный с лета, который продлится до 24 апреля. За время каникул автопроизводитель рассчитывает накопить необходимые комплектующие для более стабильной работы.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ испытывает острую нехватку электронных компонентов для антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации, которые поставляла немецкая компания Bosch, приостановившая импорт автомобильных комплектующих в Россию. АвтоВАЗ уже объявил о том, что намерен в ближайшее время приступить к выпуску версий автомобилей, на которых заменят «критически важные импортные компоненты альтернативными решениями».