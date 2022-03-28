Toyota и Nissan решили возобновить производство в РФ в марте-апреле 2022 года

Автозаводы Toyota, Nissan, Hyundai, расположенные в Санкт-Петербурге, планируют продолжить производственные процессы в марте-апреле этого года. Остановка конвейеров связана с нехваткой комплектующих.

Фото: Car.ru Car.ru

Причина простоя заключается в нехватке деталей. Nissan остановил производство 14 марта, завод Toyota встал 4 марта, Hyundai не работал с 1 по 9 марта, но к настоящему моменту уже возобновили свою деятельность. Под Санкт-Петербургом осуществляется сборка таких популярных моделей, как Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Эти модели также производят на калининградском «Автоторе» производство машин тоже будет продолжено.

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Производители из Южной Кореи заявили, что по-прежнему будут поставлять машины в Россию, поскольку российский рынок является для них стратегически важным. Кроме Hyundai в России останутся Kia и Genesis.

Toyota не уйдет с российского рынка, завод вернется к работе сразу же, как восстановится цепь поставок. Автомобильные комплектующие заводы ищут в Китае. Ситуация с логистикой и дефицитом запасных частей пока напряженная, поэтому точные сроки пока не были озвучены.

Российские автомобилисты ценят японские автомобили за надежность, комфорт, высокое качество, богатое оснащение. В Санкт-Петербурге производят RAV4 и Camry нового поколения. Завод начал свою деятельность в 2007 году.

Nissan планирует приступить к работе 4 апреля. Российские дилеры Nissan продали 4 192 машины в феврале в 2022 году, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Самой продаваемой моделью на данный момент является Nissan Qashqai, а на втором месте находится Х-trail. Nissan к 2023 году начнет продавать электрифицированные модели в Европе.

Таким образом, на отечественном рынке останутся марки Toyota, Nissan, Hyundai, но об импорте при существующих условиях речи быть не может. Напомним, что Япония планирует запретить экспорт люксовых авто в Россию. Под удар попадает Land Cruiser и Alphard.

По причине нехватки комплектующих простаивает и отечественный АвтоВАЗ. До 28 марта остановлена сборка Lada Granta. С 4 апреля сотрудников отпустят в корпоративный отпуск, который продлится 3 недели. С 24 марта остановлено производство «Renault», но об окончательном уходе с российского рынка речи пока не идет.