АвтоВАЗ вынужден дорабатывать новые Lada Vesta "на коленке"

Мировая автомобильная промышленность находится в тяжелейшем кризисе, который начался с пандемией и усугубляется нарушением логистических поставок комплектующих. Новая генерация Lada Vesta появилась тогда, когда заводы лишь ищут пути преодоления сложившейся ситуации, что накладывает отпечаток на процедуру сборки модели и сроки по выводу модели на рынок.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По информации Avtograd news, в корпусе 081 АвтоВАЗа находится в настоящее время около 15 экземпляров Lada Vesta NG - здесь ведётся их доработками силами специалистов инжинирингового центра. Отмечается, что у автомобилей салон находится в полуразобранном состоянии, а электроника работает не совсем корректно.

Ещё задолго до запуска новой Lada Vesta "РГ" рассказывала о том, что топовые версии автомобиля с планшетом мультимедиа, цифровой приборной панелью и электронных ассистентов имеют серьёзную проблему, которая приводит к отказу работы двигателя.

Напомним, почти весь апрель производственные площадки в Тольятти и Ижевске, а также инжиниринговый центр работать не будут, а с июня компания вводит 4-дневную рабочую неделю.