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13 минут назад

АвтоВАЗ вынужден дорабатывать новые Lada Vesta "на коленке"

Российская ГазетаРоссийская Газета

Мировая автомобильная промышленность находится в тяжелейшем кризисе, который начался с пандемией и усугубляется нарушением логистических поставок комплектующих. Новая генерация Lada Vesta появилась тогда, когда заводы лишь ищут пути преодоления сложившейся ситуации, что накладывает отпечаток на процедуру сборки модели и сроки по выводу модели на рынок.

АвтоВАЗ вынужден дорабатывать новые Lada Vesta "на коленке"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По информации Avtograd news, в корпусе 081 АвтоВАЗа находится в настоящее время около 15 экземпляров Lada Vesta NG - здесь ведётся их доработками силами специалистов инжинирингового центра. Отмечается, что у автомобилей салон находится в полуразобранном состоянии, а электроника работает не совсем корректно.

Ещё задолго до запуска новой Lada Vesta "РГ" рассказывала о том, что топовые версии автомобиля с планшетом мультимедиа, цифровой приборной панелью и электронных ассистентов имеют серьёзную проблему, которая приводит к отказу работы двигателя.

Напомним, почти весь апрель производственные площадки в Тольятти и Ижевске, а также инжиниринговый центр работать не будут, а с июня компания вводит 4-дневную рабочую неделю.

И, если с Lada Niva и Lada Granta вопрос по выпуску может быть решён путём исключения части опций и сборкой "голых" автомобилей, то с Lada Vesta NG дело обстоит гораздо сложнее: автомобиль изначально разрабатывался как модель более высокого класса с большим количеством помощников, которым предстоит найти аналоги, а это очень длительный процесс.

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