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1 час назад

Volkswagen остановил производство на одном из крупнейших заводов Европы

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Volkswagen поставил на паузу производство автомобилей на своем заводе в Братиславе, сообщает словацкое информационное агентство SITA. Такое решение концерну пришлось принять из-за затяжного дефицита электронных компонентов, который усугубился из-за событий на Украине: предприятие не может получить детали от украинских поставщиков. Сколько продлится простой на одной из крупнейших автомобилестроительных площадок Европы, пока неясно.

Volkswagen остановил производство на одном из крупнейших заводов Европы
Фото: VolkswagenVolkswagen

Это уже не первая остановка завода в словацкой столице с начала марта. На прошлой неделе график также пришлось скорректировать: сборка машин встала в понедельник и возобновилась в среду – но не полностью.

Как и многие другие предприятия, завод в Братиславе продолжает страдать от нехватки электронных компонентов, изначально вызванной локдаунами 2020 года. Проблем с производством деталей и логистикой добавляет текущая геополитическая ситуация.

Предприятие в Братиславе было открыто еще в 1971 году как Bratislavské Automobilové Závody (BAZ) для сборки автомобилей Skoda. В 1991 году Volkswagen выкупил его 80-процентную долю, а в 1998-м приобрел оставшиеся 20 процентов. За 30 лет с конвейера сошло более шести миллионов автомобилей подконтрольных немецкому концерну марок, а вложения составили 4,6 миллиарда евро.

Сейчас производственная площадь завода занимает 1,78 миллиона квадратных метров. На мощностях Volkswagen Slovakia собирают Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, а также Volkswagen up!, SEAT Mii и Skoda Citigo.

Российские заводы Volkswagen не выпускают автомобили с начала марта. Согласно официальному заявлению руководства концерна, заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде остановлены на неопределенный срок, так же как импорт машин в страну. В Volkswagen Group в входят марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

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