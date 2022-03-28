Volkswagen остановил производство на одном из крупнейших заводов Европы

Volkswagen поставил на паузу производство автомобилей на своем заводе в Братиславе, сообщает словацкое информационное агентство SITA. Такое решение концерну пришлось принять из-за затяжного дефицита электронных компонентов, который усугубился из-за событий на Украине: предприятие не может получить детали от украинских поставщиков. Сколько продлится простой на одной из крупнейших автомобилестроительных площадок Европы, пока неясно.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Это уже не первая остановка завода в словацкой столице с начала марта. На прошлой неделе график также пришлось скорректировать: сборка машин встала в понедельник и возобновилась в среду – но не полностью.

Как и многие другие предприятия, завод в Братиславе продолжает страдать от нехватки электронных компонентов, изначально вызванной локдаунами 2020 года. Проблем с производством деталей и логистикой добавляет текущая геополитическая ситуация.

Предприятие в Братиславе было открыто еще в 1971 году как Bratislavské Automobilové Závody (BAZ) для сборки автомобилей Skoda. В 1991 году Volkswagen выкупил его 80-процентную долю, а в 1998-м приобрел оставшиеся 20 процентов. За 30 лет с конвейера сошло более шести миллионов автомобилей подконтрольных немецкому концерну марок, а вложения составили 4,6 миллиарда евро.