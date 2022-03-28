Автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС разрешили продавать до конца года

В настоящее время в России допускается продажа новых автомобилей без комплекса ЭРА-ГЛОНАСС — поблажку сделали на фоне дефицита электронных компонентов, которые необходимы для производства устройства. Изначально предполагалось, что эта мера будет действовать до 30 июня включительно, однако, как сообщает Росстандарт, срок решили продлить до конца 2022 года. В ведомстве назвали это решение «одной из мер поддержки автопроизводителей, реализующих транспортные средства на территории России и государств ЕАЭС».

Фото: © Росстандарт © Росстандарт

Послабление для автопроизводителей, касающееся установки ЭРА-ГЛОНАСС, начало действовать 16 сентября 2021 года. Причиной такого решения стал глобальный дефицит электронных компонентов, которые необходимы для системы экстренного реагирования.

Важным условием для сделки является обязанность автопроизводителей провести отзывные кампании по дооснащению машин системой ЭРА-ГЛОНАСС — согласно новым данным, до 31 декабря 2022 года. Владельцев автомобилей уведомят о необходимости посетить сервисный центр, где будет проведена установка модуля. Как и в случае с отзывом автомобилей из-за дефектов, монтаж устройства оплачивает автопроизводитель.

Росстандарт со своей стороны должен предоставить итоговую информацию по количеству автомобилей, проданных без ЭРА-ГЛОНАСС, после 30 июня.