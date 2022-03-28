Руководство МВД запретило штрафовать водителей за мелкие нарушения

Инспекторы должны более лояльно относиться к водителям, особенно при перевозках товаров народного потребления.

Первый замглавы МВД Александр Горовой отправил в региональные подразделения письмо, в соответствии с которым ГИБДД должна по возможности отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения. Об этом сообщает «Коммерсант», министерство подтвердило эту информацию.

Вот список нарушений, при выявлении которых рекомендуется отказаться от штрафа или ограничиться предупреждением:

одна неработающая фара или фонарь;

чрезмерный износ зимних шин;

применение шин с разным протектором на одной оси;

отсутствие брызговиков;

повышенная дымность или шумность двигателя;

неисправная выхлопная система;

отсутствие зеркала заднего вида;

неработающий стояночный тормоз.

Также руководство МВД особо обращает внимание, что не нужно штрафовать водителей автомобилей, перевозящих товары народного потребления и «иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики». Речь идёт, в том числе, о весогабаритном контроле грузовиков и контроле использования тахографов.

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Указанные меры принимаются в целях «сокращения рисков, обусловленных социальной напряженностью вследствие введения санкционных ограничений и связанными с ними экономическими последствиями».