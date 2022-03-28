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1 час назад

Geely представила Emgrand L. На одной заправке он проезжает 1300 км

Российская ГазетаРоссийская Газета

На прошлой неделе компания Geely опубликовала видео с испытаний нового Emgrand L с гибридной силовой установкой Thor Smart Engine Hi•X. Теперь модель представлена официальна и готовится к публичному дебюту на апрельском автосалоне в Пекине.

1300 км на одной заправке: Geely представила Emgrand L
Фото:  www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Сердцем гибридной системы является трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1.5 литра, который подключается к работе на скорости, когда трёхступенчатая трансмиссия DHT Pro не справляется с нагрузкой. Старт автомобиля происходит всегда на электротяге. Другими словами, DHT Pro является последовательно-параллельным гибридом.

Подтвердились и показатели: расход топлива Geely Emgrand L Hi•X составляет 3,8 литра на 100 км, паспортный пробег - 1300 км, скорость разгона от 0 до 100 км/ч - 6.9 секунды.

Внешне от обычного Emgrand L гибридный Emgrand L Hi•X отличается бирюзовым декором решётки радиатора, цветом шильдика, аэродинамическими колёсными дисками и новым цветом кузова "Автора". В салоне изменения коснулись лишь дизайна селектора выбора режима движения.

www.autohome.com.cn

Продажи седана могут начаться после премьеры на Пекинском мотор-шоу, а в России главной новинкой Geely в этом году должен стать среднеразмерный кроссовер Monjaro.

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