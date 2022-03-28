Nissan впервые за девять лет получил прибыль в России

Российские подразделение Nissan, компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», в 2021 году показало чистую прибыль в размере 2,923 миллиарда рублей против чистого убытка в 2,213 миллиарда рублей в 2020-м, сообщает «Интерфакс». Предыдущий прибыльный год для Nissan в России был девять лет назад, в 2012-м, когда компании удалось заработать 3,766 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2020 год компания ежегодно фиксировала чистый убыток.

Фото: Nissan Nissan

Что же касается других финансовых показателей, то выручка «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в 2021 году увеличилась на 1,6 процента, до 100,2 миллиарда рублей, а себестоимость продаж сократилась на 2,9 процента, до 92,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж за прошлый год равна 2,779 миллиарда рублей против 1,306 миллиарда рублей убытка в 2020 году, а прибыль до налогообложения — 3,1 миллиарда рублей.