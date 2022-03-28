Nissan впервые за девять лет получил прибыль в России

Российские подразделение Nissan, компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», в 2021 году показало чистую прибыль в размере 2,923 миллиарда рублей против чистого убытка в 2,213 миллиарда рублей в 2020-м, сообщает «Интерфакс». Предыдущий прибыльный год для Nissan в России был девять лет назад, в 2012-м, когда компании удалось заработать 3,766 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2020 год компания ежегодно фиксировала чистый убыток.
Что же касается других финансовых показателей, то выручка «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в 2021 году увеличилась на 1,6 процента, до 100,2 миллиарда рублей, а себестоимость продаж сократилась на 2,9 процента, до 92,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж за прошлый год равна 2,779 миллиарда рублей против 1,306 миллиарда рублей убытка в 2020 году, а прибыль до налогообложения — 3,1 миллиарда рублей.
Одноименный завод Nissan в Санкт-Петербурге, который выпускает модель Qashqai, X-Trail и Murano, находится в простое с 14 марта — согласно плану, предприятие не будет работать три недели, до 4 апреля. Такое решение было принято из-за перебоев в поставках комплектующих. Кроме того, с начала марта Nissan временно не поставляет автомобили в Россию из-за рубежа, в том числе новый Pathfinder, производство которого налажено на заводе в США. О возобновлении отгрузок автомобилей информации пока нет.
Ранее по той же причине свои российские заводы и импорт остановили на неопределенный срок компании Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota, Skoda, Renault и Volkswagen, а АвтоВАЗ с сегодняшнего дня возобновил производство Lada Niva, но лишь на три дня.