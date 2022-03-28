Кроссовер Hyundai Creta получил семиместную модификацию

Южноафриканское подразделение Hyundai представило новую семиместную модификацию компактного кроссовера Creta, также известного и производимого в России. Южноафриканская версия базируется на той же платформе K2, что и Kia Seltos, и во многом повторяет уже анонсированную модель Hyundai Alcazar, ранее показанную в Индии.

Фото: Hyundai Grand Creta / Car Motor / Youtube.com Hyundai Grand Creta / Car Motor / Youtube.com

Технически и стилистически Grand Creta повторяет Alcazar: колесная база растянута на 150 мм – до 2760 мм, увеличен задний свес кузова, сообщает портал Carscoops.com. Третий ряд сидений сделан складным. Если его разложить, объем доступного багажника за спинками третьего ряда составит 180 л, если сложить – 1670, что можно назвать одним из самых впечатляющих показателей среди компактных кроссоверов.

Кроме третьего ряда, интерьер Grand Creta мало чем отличается от обычной, короткобазной версии. Заявлена полностью цифровая приборная панель, поддержка протоколов Apple Carplay и Android Auto и опциональный кожаный салон.

Моторная гамма южноафриканской "ипостаси" Creta отличается от российской: в дополнение к модификации с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 156 л. с. предлагается исполнение с 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем. Как и в России, возможны комплектации с механической или автоматической коробками передач. Но у российской версии есть серьезное преимущество: у нас Creta продается и в полноприводном варианте, тогда как в Южной Африке – исключительно с передним приводом.